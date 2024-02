"Camino irreversible": Bullrich difundió el comunicado de un sector del PRO contra Torres

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, compartió en sus redes sociales el comunicado con la junta de firmas que realizaron integrantes del PRO para diferenciarse de la postura del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y de otros gobernadores del partido amarillo, que respaldaron al mandatario patagónico en su lucha contra el Gobierno por la retención de fondos coparticipables y en donde amenazó con no sacar "un barril más de petróleo" de la provincia si la situación no cambia.

"En el PRO tenemos la certeza de que la Argentina ha empezado un camino que debe ser irreversible: el camino hacia un país opuesto al que hemos sufrido con el kirchnerismo", escribió en X (exTwitter) Bullrich, para compartir un documento de nueve páginas en donde se busca despegar de la actitud de los gobernadores, de distinto color político, que vienen teniendo una relación de tire y afloje con la gestión del presidente Javier Milei desde la caída de la ley ómnibus.

Es así como en el documento se explica que los "abajo firmantes, dirigentes y militantes del PRO y de las fuerzas aliadas" se comprometieron durante la campaña, que logró que Milei desembarque en el sillón de Rivadavia y que algunas figuras del partido también lo acompañen como funcionarios, en avanzar rápido en la gestión, con "coraje y decisión". Y que los consterna que los gobernadores se hayan resistido "a compartir el esfuerzo fiscal necesario para impedir una crisis hiperinflacionaria cuya víctima principal no sería el Gobierno sino los argentinos que habitan todas las provincias". Esto último tiene que ver a la derrota parlamentaria que sufrió la ley ómnibus en su tratamiento en particular en el Congreso, momento en donde el oficialismo comenzó a tensar su relación con los mandatarios provinciales, y los tildó de "extorsivos" y traidores.

"El nuestro es un país quebrado en el que pululan y fructifican infinidad de sectores cuya sustentabilidad se basa en el déficit fiscal, es decir: en la inflación que nos empobrece. Gobernadores feudales, barones del conurbano, oligarquías sindicales, gerentes de la pobreza, expertos en cazar en el zoológico, beneficiarios de prebendas de todo tipo: la lista de corporaciones que deben renunciar a sus privilegios si queremos salir de la decadencia es larga y poderosa", continuó el comunicado, que fue directo contra los gobernadores que desde el viernes se aliaron a favor de Torres y se movieron en bloque en contra de las decisiones de Milei.

El posteo de Bullrich, en donde adjunta el comunicado.

Tras su postura frente al manejo de los gobernadores, apoyaron que el "esfuerzo de reducción del gasto fiscal" que está haciendo el Gobierno debe ser "rápido y profundo" y las provincias deben acompañar esta medida. También fueron contundentes contra el manejo estatal del Interior y advirtieron que a pesar de que el Gobierno nacional "debe cumplir con los compromisos de la coparticipación establecidos por la Constitución" no está obligado a "conceder condonaciones de las deudas provinciales, enviar fondos discrecionales ni a seguir financiando su propia ruina y la del país".

Cabe destacar que esto último se debe a las medidas que Milei comenzó a tomar desde que es presidente, en donde corto las transferencias discrecionales, quitó el subsidio al transporte, aumentó tarifas y quitó el Fondo de Incentivo Docente, entre otras cosas. Además, Chubut reclama que se le de el dinero que se retuvo en el Gobierno por una deuda que la provincia tenía con este.

El comunicado también apunta contra el empleo estatal en las provincias, que supera al privado y que en en muchas los recursos "provenientes de la coparticipación" superan el 50% con extremos superiores al 80%.

El PRO también exige que se vuelva a discutir un "nuevo marco para la coparticipación y la distribución de los recursos federales, como establece nuestra Constitución y nunca se ha cumplido".

"Así como la Nación está quebrada por la pésima administración del peronismo kirchnerista también las provincias lo están debido a los desbarajustes presupuestarios aprobados a fines del año pasado para financiar la campaña de Sergio Massa, y que la mayoría de los gobernadores apoyaron", lanza uno de los párrafos, marcando una nueva grieta entre los gobernadores del PRO y los demás integrantes del partido como la ministra, diputados y senadores.

Argumentan, también, que el equilibrio de las cuentas provinciales no puede hacerse a través de los recursos que brinda Nación, a menos que los líderes del interior quieran seguir teniendo déficit e inflación, que "han destruido nuestra economía".

"El PRO no puede avalar eso"

Llegando al final, el PRO confirma que "no puede avalar ningún ataque a la propiedad ni dejar sin energía al país, que son caminos por los que no se sale". Es por ello que no acompañan el sentimiento de los gobernadores, porque así se ahuyentarán inversiones, se impedirá la creación de empleo y no se podrá progresar. "Que este mecanismo no institucional haya sido acogido con entusiasmo por un kirchnerista golpista, deja en claro que el PRO no puede avalar eso", refutan.

Para finalizar, dan a conocer que tienen la certeza de que la Argentina "ha empezado un camino que debe ser irreversible", en donde se dejen de lado los intereses políticos, sindicales y empresariales y en donde se priorice el interés "por todos".

"Conscientes de nuestra responsabilidad de apoyar el cambio que nuestros votantes y la mayoría de los argentinos exigen hacemos un llamado a la responsabilidad a todos quienes comparten nuestra visión de un país federal en el que cada provincia genere sus propios recursos y sea sustentable, en el que la maquinita de imprimir billetes deje de financiar privilegios a expensas del bienestar de los ciudadanos y en el que la continuidad y el respeto de la Constitución y las leyes sean el punto de partida de la resolución de disputas y controversias" concluyen.

El documento completo y quiénes firmaron