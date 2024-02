Luis Petri se metió en la pelea entre Javier Milei y los gobernadores apoyando el ajuste a las provincias

El ministro de Defensa, Luis Petri, se sumó a los cruces entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Durante la noche del viernes, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, posteó un durísimo comunicado en donde amenazó con cortar el envío de petróleo y gas al país si el Gobierno nacional no le envía fondos coparticipables. El presidente Javier Milei no se quedó callado y lo intimó con un artículo del código penal. El ministro también reaccionó y posteó un mensaje en sus redes sociales.

"Es un contrato el que dice que la deuda de Chubut se retiene de los fondos coparticipables. No es una cuestión personal ni es ´adrede´. Las provincias están recibiendo lo que les corresponde por ley", escribió Luis Petri en sus redes. Y es que "Nacho" Torres entiende que el Gobierno nacional les retuvo "ilegalmente $13.500 millones".

Milei está llevando adelante una política de ajuste en el plano nacional como provincial. Es por esto que el ministro de Defensa escribió: "El ajuste no puede ser sólo nacional si queremos sacar al país adelante. Deberían apoyar al Gobierno de Javier Milei y acompañar los esfuerzos para salir de la crítica situación en la que recibimos el país. La confiscación no es el camino, el camino siempre lo define la Constitución".

De hecho, hubo un comunicado de gobernadores de Juntos por el Cambio en apoyo a Torres que fue firmado por mandatarios provinciales como Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Jorge Macri, entre otros.

El gobernador chubutense, Ignacio Torres, lanzó una durísima amenaza contra Javier Milei

El otro funcionario de gabinete que comentó acerca de los cruces fue Luis "Toto" Caputo. "La deuda de la Provincia de Chubut con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial al 29/02/2024 asciende a la suma de $ 119.091.257.332,36 El Gobierno de la Provincia de Chubut no presentó ningún pedido de cancelación de la deuda", escribió en su cuenta de X.

"Según los términos del préstamo, las cuotas se descuentan de forma automática de los recursos coparticipados. Actualmente, hay otras 10 provincias que tienen deudas con el Fondo Fiduciario, en iguales condiciones. Adjunto las condiciones del préstamo, donde queda explícito que Nación está simplemente cumpliendo las condiciones pactadas en el préstamo acordado, concluyó.

Los cruces entre Javier Milei e Ignacio "Nacho" Torres

El gobernador de Chubut, posteó un durísimo mensaje en contra del presidente. "Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. En febrero el Gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones", comenzó su escrito.

"Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual. Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", cerró.

Es por esto que minutos más tarde, el presidente de la Nación amenazó al mandatario provincial con llevar la discusión a la Justicia. “Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia. De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side. ¡Ánimo! Ya aprenderás”, le escribió en una primera instancia.

En otra oportunidad también le citó un artículo del código penal, dando a entender que si Torres cortase el suministro de Gas y Petróleo -tal como había amenazado- lo esperarían entre "tres meses a dos años" de prisión.