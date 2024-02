La contundente medida que tomará Jorge Macri con los docentes de CABA que vayan al paro

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, dijo que se les va a descontar el día a los docentes que no se presenten a trabajar el próximo lunes.

"Como es un paro fuera de lo legal, a quienes adhieran les vamos a descontarle la jornada. El que no va a trabajar no cobra, es un paro que es ilegal", sostuvo Jorge Macri en declaraciones radiales y agregó: "De los 17 gremios que hay en la Ciudad solo uno dice que va a adherir al paro, por lo que no debería haber problemas en el inicio del ciclo lectivo".

El jefe de Gobierno comentó además que se cerró un acuerdo paritario que le garantiza a los docentes el dinero del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que el Gobierno de Javier Milei decidió no girar, y dijo que no entiende la decisión del único gremio que convocó al paro: "Han plateado que adherirían al paro en apoyo al resto del país, es ridículo, el laburo es acá, se paga acá y los chicos están acá".

Además, Jorge Macri explicó que, con lo que se le descuente a los docentes que no se presenten a trabajar, se creará un fondo para beneficiar a los que no reporten ausencias.

El gremio que llamó al paro y movilización en todas las provincias para el próximo lunes es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), en reclamo de la paritaria nacional y en rechazo de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

La decisión de la medida fue tomada este jueves tras un congreso extraordinario realizado en Ctera luego de que el Gobierno nacional convocara a tratar paritarias recién el próximo martes.

Los delegados votaron por unanimidad el "no inicio del ciclo lectivo con paro nacional el día 26/02, con movilizaciones en todo el país", informó la Ctera en un comunicado.

Y adelantaron que se presentarán a la reunión con el Gobierno nacional el 27 de febrero "exigiendo a la Nación la transferencia de Fonid, fondo compensador y de programas educativos a todas las provincias, regulado por las leyes 25.053, 26.075 y 26.206? y, además, pedirán la "conformación de la mesa paritaria nacional", tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo.