La polémica por los fideicomisos salpicó al peronismo mendocino

La polémica que tiene a Juan Grabois bajo la lupa de Javier Milei, a partir de la auditoría al Fondo Fiduciario para la Integración Socio-urbana (FISU), salpicó al dirigente peronista mendocino Jorge Tanús, expresidente de BICE Fideicomisos.

Según se conoció en las últimas horas, el FISU recibió 292 mil millones de pesos desde su creación a partir de fondos que recibía del Impuesto País y del impuesto a las grandes fortunas.

Mariano Roa, editor del diario Clarin y uno de los periodistas que viene siguiendo el tema, habló este jueves en MDZ Radio 105.5 FM.

Entrevistado por Marcelo Arce en Uno Nunca Sabe, respondió que, en cuanto a la cantidad de dinero "si me hablás de dólares es más fácil; si me hablás de pesos ya me perdí porque no sé por cuánto multiplicarlo. En dólares, según ellos mismos, que – repito - es una información que hizo Fernanda Miño, que es la lugarteniente de Grabois, es la que dejó a cargo del FISU, que es la secretaria, o exsecretaria, fueron 1.200 millones de dólares. Una plata exorbitante".

"Para hacer este fondo fiduciario, o cualquier otro, vos necesitas una entidad financiera. Este particular, que es nacional, fue un acuerdo entre Máximo Kirchner y el propio Grabois. Máximo le dota a este fondo de la plata de los impuestos nacionales", dijo Roa. Aseguró que esa entidad se llama BIFISA y explicó: "Grabois le mandaba la plata a BIFISA, y BIFISA se la depositaba en los CBU que le pasaban las cooperativas de Grabois. Era todo un rulo".

Además agregó que el BIFISA es manejado por Máximo Kirchner y lo administra políticamente La Cámpora mendocina. "BIFISA, que era manejada por La Cámpora para hacer caja, su presidente era un mendocino (...) Es controlado por Anabel Fernández Sagasti y el CEO presidente era Jorge Tanus", contó. "Caja es caja. Acá, en la China y en Taiwan. Y el BIFISA de Tanús era caja política".

A propósito de las diferencias entre el BICE Y el BIFISA declaró que "ayer me llamó De Mendiguren, y me dijo 'el BICE no tiene nada que ver'. Se confunde el BICE con el BIFISA.

En cuanto al para qué recibía Grabois esos aportes aseguró que eran para urbanizar villas pero que "se utiliza, en este caso a los pobres, que es la sofisticación del choreo. Porque le hacés una casa a los pobres, sale 10 y pasaste 5: choreaste con los pobres". Para finalizar agregó: "Es cierto que Grabois no es un tipo ostentoso, pero eso no significa que no sean chorros. Porque si vos haces algo con plata del Estado, sobrefacturas y yo te engancho (porque está todo ahí), choriaste".

