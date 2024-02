La estrategia oficialista para aprobar el ambicioso plan de salud de Alfredo Cornejo

La Legislatura de Mendoza comenzó este jueves el tratamiento del paquete de 26 leyes que contempla el Plan Provincial de Salud 2024-2030 impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo. Esta mañana el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, explicó específicamente tres de las iniciativas ante diputados y senadores. El oficialismo prevé una larga discusión legislativa, por lo que decidió ir debatiendo y aprobando las propuestas por grupos y no todo el paquete junto.

Los proyectos fueron remitidos a las comisiones de Salud, a Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), y a Hacienda y Presupuesto para su análisis y se determinó un debate conjunto entre el Senado y la Cámara de Diputados.

Montero concurrió este jueves a la Legislatura para explicar tres de las iniciativas presentadas. El oficialismo determinó que el paquete de leyes se vaya analizando por partes y dispuso reuniones los lunes y jueves de las próximas semanas para que concurran los funcionarios del Ejecutivo para explicar las propuestas y también otros actores del sistema de salud provincial para brindar su opinión y aportes.

Las primeras tres iniciativas que se discutieron hoy son la modificación a la Ley de Residencias, la creación del Consejo Asesor Permanente de Salud y la norma que establece a la salud como una política de Estado.

Esta última se trata de la Planificación Estratégica para la Salud Pública, que establece la obligación para las autoridades del Ministerio de presentar ante el Poder Ejecutivo, Legislativo y la comunidad en general, planos estratégicos con horizonte temporal de 6 años, que deberán contener un análisis del sistema sanitario provincial, causas de morbi-mortalidad, Contempla también, fomentar la revisión por parte de otras organizaciones interesadas en el sector de la salud.

Otro de los proyectos está vinculado a modificar la Ley de Creación del Consejo Asesor Permanente en Salud. Con esto se modifica la Ley 8164, en donde se establece entre otros puntos, que el Consejo tenga como misión contribuir a la mejora continua de los resultados sanitarios para la población de la Provincia y la coordinación del desarrollo de los subsectores que integran el Sistema de Salud Provincial, siendo el ámbito de diálogo, búsqueda de consensos, formulación y evaluación de propuestas y de concertación de la política sanitaria Provincial de Salud. Estará integrado por representantes ad honorem de los financiadores, prestadores, organizaciones, cámaras, sociedades científicas, académicas y entidades gremiales.

En tanto, la tercera propuesta apunta a modificar la Ley de Residencias y busca incentivar las residencias que más necesita el sistema, cuidar a los profesionales que están en su proceso de formación y uniformar las características de las residencias públicas con las privadas.

Luego de encuentro, el ministro Montero manifestó que “estaban todos informados acerca del plan en general y de las leyes en particular. Recibimos muchísimos aportes, tanto para la mejora del plan como para las tres leyes que se trataron hoy”.

Explicó que están abiertos a tomar los aportes opositores y hacer modificaciones en las normas, ya que apuntan a que los proyectos avance con consenso. “La idea es establecer a la salud como una política de Estado y eso necesita consensos. Por eso hemos hecho público el plan, por eso estamos dando vuelta por la provincia, recepcionando aportes no sólo de legisladores, de diputados y senadores, de instituciones de interés y de asociaciones, del círculo médico, de todos los actores que quieran tener voz para enriquecer y sobre todo para llegar a un consenso, porque el objetivo final es que esa política de Estado trascienda ciclos de gobierno”, remarcó.

En este sentido, el ministro de Salud adelantó que el objetivo del oficialismo es ir aprobando las leyes individualmente o por grupos reducidos y no todos los proyectos al mismo tiempo. “El objetivo siempre fue, por eso las presentamos individualmente las leyes, discutirlas una a una y que el tratamiento vaya siendo por ley o por grupo de leyes. No es aprobar todo el paquete de 26 leyes juntas, pero eso hoy vinimos a explicar las primeras tres”, aseguró.

Esto anticipa un largo camino de discusión legislativa para el plan de salud impulsado por Cornejo, pero le garantiza al Gobierno ir contando con las leyes que considera más urgentes en un corto plazo.

Asimismo, se espera también que el debate legislativo esté marcado por los cuestionamientos opositores. De hecho, este jueves los legisladores de la oposición plantearon las primeras objeciones.

La presidenta del bloque de senadores del PJ, Adriana Cano, manifestó que “nosotros puntualmente planteamos que hay dos grandes omisiones dentro de este plan de salud que está proponiendo el Ejecutivo. Una tiene que ver con la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), que trae bastantes complicaciones y es una destinación presupuestaria importante para la provincia. Y, por otro lado, el tema de la atención primaria de la salud. No encuentra ninguno de los artículos de este paquete de leyes alguna respuesta concreta a lo que está faltando, que no solo no tienen profesionales, pero tampoco tienen el sistema de turno”.

La legisladora peronista afirmó que en algunos puntos están de acuerdo pero que en otros “claramente no coincidimos en cuál es el origen de esas problemáticas”. “Nosotros estamos convencidos que el sistema de salud ha venido fracasando y si merece una emergencia específica tiene que ver con que hay falta de inversión pública en infraestructura sobre todo, y también hay una problemática concreta con el tema de los salarios”, sostuvo.

En cuanto a los proyectos en concreto, indicó que “hay que hacer algunas modificaciones a la ley de residencias, no son las modificaciones específicas que ha mandado el Ejecutivo, las vamos a discutir, hay un problema también ahí medio jurídico en discusión, nosotros creemos que no pueden considerarse becas, es un sistema laboral, así que me parece que nosotros vamos a discutir e insistir en ese sentido”.

“Esto no es una política de Estado, esto es una política de gestión de un gobierno que viene a hacer un planteo específico”, concluyó Cano.

Por su parte, respecto de las críticas opositoras, el ministro Montero expresó que “el plan lo que intenta es atacar todas las causas, las raíces de los problemas. En todos los ámbitos, desde la atención primaria a las guardias de los hospitales. Yo hoy expliqué que las guardias de los hospitales están saturadas y eso es cierto y pasa hace muchos años y tenemos que decir la verdad de lo que pasa dentro del sistema, pero también tenemos que atacar la raíz de ese problema, de por qué pasa”.

“El discurso de potenciar la atención primaria es lindo y lo decimos todos. Yo creo realmente que hay que potenciar la atención primaria, pero hay que definir cómo. Muchas veces se confunde que inaugurando centros de salud, con eso sólo ya estamos potenciando la atención primaria. Y eso no es cierto. Necesitamos profesionales que atiendan esos centros de salud”, indicó el funcionario provincial.