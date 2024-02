Guillermo Francos: la relación con los gobernadores y la lucha por seguir con la gestión

El ministro del Interior Guillermo Francos dijo este jueves que a pesar de que "hay un cortocircuito con los gobernadores, porque saltó una fase" tras la caída de la ley ómnibus, "quedan dos más y estamos trabajando para poder reconstruir el diálogo y ver por cuál camino vamos". Además, confirmó que hay determinados temas que poseía la ley que los mandatarios provinciales están pidiendo.

"La Ley Bases permitía generar condiciones económicas más amigables con el mercado y generadores de inversión, toda la parte de la ley que trataba el mercado hidrocarburífero, minero y las grandes inversiones son aspectos que todos los gobernadores me están pidiendo", lanzó Francos en diálogo con Radio Rivadavia, para explicar la sorpresa que tuvo el Gobierno cuando la ley ómnibus no logró pasar el tratamiento en particular en la Cámara de Diputados.

Francos es un eslabón clave entre los gobernadores y el Gobierno Nacional, y aclaró que "es una cuestión poder encausar la relación" ya que dejaron pasar ese momento de tensión y "bajar la espuma" de la discusión que hubo entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso" para ver como pueden salir de ese espacio y seguir avanzando.

Además, volvió a confirmar que, como dijo el presidente Javier Milei, la Ley Bases no era urgente ya que con las normas actuales el Gobierno podía realizar los cambios que requería, pero la ómnibus "permitía generar condiciones económicas más amigables con el mercado y generadores de inversión".

Los gobernadores y el Gobierno Nacional siguen con el tire y afloje, pero siguen apoyando el diálogo.

Por otro lado, Francos también fue consultado por los paros gremiales que se dieron esta semana: "Llama mucho la atención que todo esto no paso durante los cuatro años del Gobierno anterior, la naturaleza política de todos estos paros es más que evidente", sentenció el ministro, refiriéndose al paro de trenes del miércoles pasado y al de sanidad, que se desarrolla este jueves.

"Este Gobierno esta haciendo todos los esfuerzos para cambiar el viejo sistema", agregó Francos, refiriéndose a la necesidad que tiene el Poder Ejecutivo de generar cambios para poder gestionar de una mejor manera.