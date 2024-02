En pleno ajuste, diputado oficialista fue al carnaval de Venecia y lo mostró en redes

Damián Arabia, actual diputado nacional del PRO y armador de la campaña de Patricia Bullrich para las elecciones del 2023, generó una gran indignación luego de que se filtraran fotos suyas paseando por Venecia, Italia, a donde viajó en los últimos días para disfrutar del famoso e histórico carnaval que se realiza en dicha ciudad.

El legislador oficialista viajó a uno de los eventos más famosos del mundo y decidió no contarlo, excepto a un selecto grupo de "amigos" a los cuales integró en una lista de mejores amigos de Instagram, donde fue subiendo fotos y detalles de su paseo por el viejo continente.

Sin embargo, lo que no pensó Arabia era que uno de esos "amigos" iba a filtrar las imágenes, que rápidamente se viralizaron y causaron una ola de críticas, sobre todo por las declaraciones pro ajuste que venía realizando.

Una de las fotos subidas por Arabia a Instagram

Sin ir más lejos, hace pocas horas compartió un video de un joven, consultado por el Canal C5N por el paro de trenes, destacando las declaraciones en la cuales destacó que "cuando estás ajustado en tu casa te tenés que privar de ciertos gustitos y eso es lo que está haciendo el país", para luego preguntar "dónde está la plata de los últimos cuatro años". Frase por la cual Arabia escribió: "Necesito mayúsculas más grandes y que nombren superhéroe nacional a este muchacho".

“COMO EN TU CASA CUANDO ESTAS AJUSTADO EN TU CASA TE TENES QUE PRIVAR DE CIERTOS GUSTITOS Y ESO ES LO QUE ESTÁ HACIENDO EL PAÍS. DONDE ESTA LA PLATA DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS?” NECESITO MAYÚSCULAS MAS GRANDES Y QUE NOMBREN SUPERHÉROE NACIONAL A ESTE MUCHACHO pic.twitter.com/s7yfM04t6j — DAMIÁN ARABIA (@DamianArabia) February 21, 2024

Sin embargo, horas más tarde trascendieron las fotos que Arabia compartió en su privado en su cuenta de Instagram y comenzaron las críticas, por las cuales el hombre reconocido por ser la mano derecha de Patricia Bullrich, posteó en su cuenta de X un descargo: "Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioskos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar".