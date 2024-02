Cómo reaccionó la oposición tras el anuncio del cierre del Inadi

La extitular del Inadi, Victoria Donda, reaccionó con dureza al anuncio del Gobierno de cerrar el organismo. A raíz del anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, en donde se confirmó el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, la exfuncionaria de Alberto Fernández fue durísima con sus dichos. La ATE también rechazó el anuncio del Gobierno y lanzó un fuerte comunicado.

"No me sorprende que este Gobierno, que no defiende los derechos, que deja a los niños con cáncer sin medicamentos, haga esto", comenzó la también exdiputada, quien estuvo al frente de la entidad entre 2019 y 2022. "Está claro que al Gobierno no le importa el Inadi como no le importa que tengamos una educación pública y gratuita de calidad, entre otras cosas", aseveró.

El vocero presidencial anunció el cierre del Inadi (y otras entidades) porque "no sirven para nada". Sobre esto, Donda opinó: "Si algo no funciona, lo mejoro, no lo destruyo". Además, recordó que el "Inadi fue creado por ley así que deberían recurrir a otra ley si es que creen un poquito en la democracia".

En esta línea, el Sindicato de trabajadores del Estado también se pronunció. “Si avanza con esta decisión, el Gobierno inicia un grave retroceso para el sistema democrático de nuestro país”, dijo el titular Rodolfo Aguiar. "Avanzar con su cierre sería ilegal. Tiene que quedar claro que cada funcionario que firme resoluciones ilegales, va a terminar preso”, aseveró.

Victoria Donda fue titular del Inadi entre 2019 y 2022

“El Gobierno quiere arrasar contra el derecho de igualdad y la no discriminación que se encuentra protegido no sólo por nuestra Constitución Nacional, sino también por diversos tratados de derechos humanos. No hay dudas que esta es una revancha del presidente Javier Milei contra un organismo que lo había denunciado en reiteradas oportunidades por sus expresiones discriminatorias y violentas hacia las mujeres en distintos ámbitos”, agregó el dirigente.

Otras reacciones por el cierre del Inadi

El Diputado Nacional (UxP), Leandro Santoro, también reaccionó sobre el anuncio. Santoro entiende que "eliminar burocracia", "reducir cargos políticos", y "no designar gente que no sabe del tema", son cuestiones que está haciendo el Gobierno las cuales el diputado está de acuerdo, pero "cerrar el Inadi está mal".

"¿Le preguntaron a la DAIA ARGENTINA qué opina? Preguntele a la comunidad judía si la discriminación no es un flagelo en nuestro país", cerró en su tuit Santoro.

El tuit de Leandro Santoro

Desde la otra vereda, Ramiro Marra festejó el cierre del instituto. "Celebro la decisión del presidente Javier Milei de cerrar el INADI. Literalmente un organismo manejado por el Kirchnerismo para perseguir a quien pensara distinto. En lo personal, me armaron una denuncia por decir en TV que los piqueteros eran delincuentes y deberían ir presos".

"Ya estoy acostumbrado, el kirchnerismo me cerró empresas, me persiguió por mi trabajo como broker, por pensar distinto políticamente, por pedir justicia, etc. Hoy tenemos un presidente que no teme hacer lo necesario por asegurar el futuro y la libertad de los argentinos", agregó.

La diputada Sabrina Ajmechet, del PRO, tampoco se quedó callada y fue dura con sus dichos. Para Ajmechet, "el Inadi no hizo que haya menos discriminación en la Argentina", ya que "siempre llevó una agenda política con visión militante que los hizo quedarse callados y de brazos cruzados cuando las víctimas de discriminación no eran personas o grupos ligados a su agenda.

"Hay que trabajar para que haya menos discriminación y que nuestro país sea cada vez más inclusivo y plural. El INADI no lo hizo así que bien cerrado", concluyó.