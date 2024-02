Alfredo Cornejo desmintió la renuncia de Marcelo Calipo y apuntó contra policías "que quieren hacer sindicalismo"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se refirió este jueves a los rumores instalados en las últimas horas sobre la renuncia del jefe de la Policía Marcelo Calipo. El mandatario provincial desmintió las versiones y afirmó que “no es así, sino que él fue ratificado en esa función y estamos conformes con la tarea de la Jefatura de Policía”. En tanto, apuntó contra "un grupo que pretende hacer sindicalismo en la Policía", en el marco del reclamo salarial de las fuerzas de Seguridad.

Cornejo agregó que el Gobierno provincial busca exigir cada vez mejores servicios de la Policía, articulando acciones con la Justicia, considerando la unificación de Seguridad y Justicia en un ministerio. “La Policía tiene mucho que ver y la verticalidad de la institución requiere autoridad. La autoridad la ejerce el gobernador y es dada por la Constitución que establece claramente que es el jefe de las milicias”, dijo Cornejo durante la inauguración de la ampliación del Sistema de Comunicaciones de Emergencias TETRA al Valle Grande, en San Rafael. Y manifestó que “en este caso, como figura de director general de Policía, no estamos de ninguna manera generando cambios”.

Cornejo indicó que las versiones que circularon sobre el paso al costado de Marcelo Calipo “derivan de un grupo que pretende hacer sindicalismo en la Policía y no es la primera vez. Cada vez que hay paritarias del sector público aparecen todos esos planteos”.

Alfredo Cornejo acompañado por Gabriela Testa, Hebe Casado, Marcelo Calipo, Mercedes Rus y Omar Félix.

Considerando las recientes quejas expresadas por la Asociación Mutual del Personal Policial (Amuppol) en materia salarial, Cornejo explicó que los sueldos en general de los sectores privado y público están bajos, producto de los problemas de la macroeconomía: “No es voluntad del Gobierno tener sueldos bajos, no es voluntad del director General de Policía tener sueldos bajos, es una situación macro que lamentamos y que esperamos se revierta en un corto plazo el tema de los salarios”, puntualizó.

Sumó que “los policías no tienen el derecho de sindicalizarse. Si algún policía pone a sus familiares delante para ser voceros y demás, yo creo que lo mejor que pueden hacer es entregar las armas, el uniforme, irse a su casa y conseguir otro trabajo, porque el del policía es una profesión que no tiene sindicalización”. La Policía de Mendoza no cuenta con paritarias y sus aumentos están atados a lo que se acuerde en la paritaria de Administración Central.

Es más, destacó la actitud de los uniformados al decir que “los policías están perfectamente cuadrados en este sistema legal; la mayoría son grandes servidores públicos, gozan de todo mi respeto, son gente de bien y van a seguir contando con un Gobernador que está de su lado, porque es una de las funciones más dignas de la sociedad y más importantes del Estado mendocino”.