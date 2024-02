La “venganza” de Ofelia Fernández contra el nuevo funcionario tuitero

La exlegisladora de la Ciudad de Buenos Aires Ofelia Fernández cuestionó irónicamente el nuevo cargo del tuitero Juan Pablo Carreira, conocido en el ambiente liberal como "Juan Doe". Este miércoles posteó un tuit con un tono sarcástico en donde pedían que "no lo cuelguen".

Fernández compartió una supuesta vieja publicación (2015) del nuevo director general de Comunicación Digital de la Presidencia, en donde pedía que si algún día llegara a cobrar "un peso del estado", que lo "cuelguen de cabeza en el Congreso". La ironía de la exfuncionaria apareció cuando pidió que no colgaran a Carreira porque no cobra "un peso", sino que "al final va a cobrar $2.494.188,61".

"Che, no, paren!!! No lo cuelguen!!!! El twit es claro: el problema era si cobraba UN PESO, pero corroboré y el nuevo tuitero funcionario al final va a cobrar $2.494.188,61", escribió Fernández en sus redes.

Ofelia Fernández estuvo en la mira durante los últimos años, principalmente por el ala liberal, por haber cumplido el cargo de legisladora de la Ciudad con apenas 20 años. "Me inventaron un personaje a imagen y semejanza de lo que se morían por ser ustedes", comentó la exlegisladora. "El tiempo, casi siempre, pone las cosas en su lugar", cerró.

El tuit de Ofelia Fernández apuntando contra Juan Pablo Carreira

Juan Pablo Carreira es un tuitero libertario que se mantuvo muy presente en redes durante la campaña de Javier Milei. Este martes se confirmó su incorporación al Gobierno. El puesto que ocupará será el de director general de Comunicación Digital de la Presidencia, en reemplazo de Iñaki Gutiérrez, quien fue desvinculado.

A raíz de esta designación, distintos usuarios de la red sacaron a flote publicaciones viejas de "Juan Doe", en donde decía que no le interesaba tener un puesto en el gobierno, entre otras cosas.

Ofelia Fernández se sumó al revuelo y cruzó al nuevo integrante del Gobierno. Momentos después de que se haya confirmado la designación de Carrerira -confirmada por él mismo y felicitado por el propio vocero presidencial, Manuel Adorni-, Fernández escribió: "Siguen inventando cargos insólitos para los tuiteros libertarios".

Otro tuit reflotado por Ofelia Fernández

"El problema no era la gente que cobraba del Estado sino que no eran ellos mismos. Pórtense bien, que ahora soy una ciudadana común experta en romper las pelotas gracias a lo que ustedes me enseñaron", aseveró.