Designaciones trabadas: Javier Milei ya tiene al nuevo jefe de Anses y espera al PRO para otro cargo clave

"La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo", dijo el presidente Javier Milei en más de un discurso, citando al libro de Macabeos 3:19. A pesar de ello, hoy la gestión libertaria está necesitando más soldados que fuerzas supremas, tras la caída de la ley ómnibus, el tire y afloje con los gobernadores y las dificultades para terminar de conformar el Gobierno. En ese marco, Anses y Minería son dos carteras de peso que quedaron vacantes y sus futuros líderes son motivo de negociaciones todavía abiertas.

En Casa Rosada están definiendo sus próximas designaciones. El titular de la Anses "se confirmaría en las próximas horas" y quedaría a cargo del abogado Mariano De Los Heros, mientras que la secretaría de Minería aún depende de un pacto clave entre LLA y el PRO.

El presidente Milei decidió apartar al director de Anses Osvaldo Giordano y a la secretaria de Minería Flavia Royón tras el mal trago que pasó la ley ómnibus en el Congreso, en donde no logró traspasar la aprobación en lo particular en la Cámara de Diputados y que generó una dosificación de consecuencias.

El enojo del Gobierno con Giordano se debió a que su esposa Alejandra Torres, diputada de Hacemos Coalición Federal, votó en contra de determinados incisos de la ley ómnibus en su tratamiento en lo particular. Desde ese momento, las reacciones del presidente a través de redes -el medio que más utiliza para comunicar sus ideas y pensamientos- comenzaron a tildar al exministro de Finanzas de Córdoba de "traidor". No solo eso, el mismo Milei dijo en una entrevista radial que una de las causas por las que echó a Giordano fue por los votos en contra de su pareja: "¿Cómo votó la mujer? Votó en contra, bueno, es un problema de él si duerme con el enemigo, si duerme con un traidor. Es la vida", sentenció.

Por otro lado, Royón quedó en medio de la polémica de Milei con las provincias que no acompañaron la Ley Bases y que sufrieron consecuencias por "no respetar los puntos que se habían planteado en conversaciones previas a la votación". Entre las medidas que no gustaron en el interior del país se encuentran: la quita del Fondo de Compensación al Transporte Público, la negativa de coparticipar el Impuesto PAIS, la baja del Fondo de Incentivo Docente, el aumento de tarifas y el deseo del Gobierno de ir contra los fondos fiduciarios. A esta novela se le suman la eliminación de las trasferencias discrecionales a las provincias que dictaminó el ministro de Economía -Luis Caputo- en sus primeros días de gestión y el congelamiento de obras públicas porque "no hay plata".

En la bolsa cayó Royón por ser oriunda de Salta, provincia liderada por Gustavo Sáenz y que no acompañó la ley ómnibus -que buscaba reformar el Estado y desregularizar la economía- como esperaba el Gobierno Nacional. "Si el Presidente entiende que Sáenz merece castigo y yo soy salteña, él tiene que tener su equipo con gente de su confianza. Está bien que haga los cambios", dijo en tono irónico en Radio Con Vos la ahora exfuncionaria, que había desembarcado en la Casa Rosada en la gestión anterior, cuando Sergio Massa asumió en el Palacio de Hacienda, y que se mantuvo con la llegada de Milei, siempre motivada por el propio Sáenz.

El comunicado en donde se informaron los despidos de Giordano y Royón.

Los despidos de Milei no son las primeras bajas del Gobierno libertario, que ya sufrió otras en la Cartera de Comunicación y al mismo tiempo todavía no logra encontrar el rumbo para determinados puestos que aún no están atendidos.

Mariano De Los Heros, el próximo titular de Anses

"Se confirmaría en los próximas horas", dijo a este medio una fuente de Casa Rosada ante la consulta de si el abogado Mariano De Los Heros sería el próximo titular de la Administración de Seguridad Social. De Los Heros es un abogado con experiencia en el sector previsional público y privado, "un técnico" como le gustan al presidente. Tiene un posgrado en dirección de empresas de la CEMA, y fue director gerente previsional del Instituto provincial autártico unificado de seguridad social de Tierra del Fuego, secretario de Hacienda de la misma provincia y director jurídico de la superintendencia de Seguros de la Nación. Ya tuvo un paso por la Anses y fue gerente general de Nación AFJP.

Mariano De Los Heros.

A pesar de su desembarco inminente en el Gobierno, este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 38/2024, en donde se actualizó un 27,18% el monto que perciben los jubilados y pensionados de la Administración. Llamativamente, la firmó en los últimos días el extitular de Anses, Giordano.

Otro nombre que sonaba pero fue descartado por el mismo implicado fue el de Manuel Passaglia, exintendente de San Nicolas e integrante de Juntos por el Cambio, que confirmó a MDZ que el Gobierno no lo llamó para ocupar este puesto.

La danza de nombres en la secretaría de Minería

Este puesto en el Gobierno depende, en gran parte, del encuentro que se dará en los próximos días entre Milei, el expresidente Mauricio Macri y "tal vez" Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO. A pesar de ello, aún no hay un nombre definido, al contrario, entran y salen personajes externos e internos de la secretaría de la infinita lista.

"Va a ser un técnico, debería ser alguien del sector, impulsado por equipos de LLA o PRO", confirmó una fuente cercana a Minería. Además, hay muchos interesados en el puesto pero la incertidumbre, para ellos, también es total.

La decisión, entonces, se realizará en base a lo que se acuerde en la reunión de LLA con el PRO -en donde se habla de una posible convergencia- y los que proponga la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y "alguna provincia amigable".

En Minería, que ahora está a cargo del Ministerio de Economía, hay exfuncionarios del PRO y personas cercanas a LLA que integran equipos técnicos. Por ejemplo, Mario Capello, Juan Biset y Mariano Lamothe son algunos de los nombres que aparecen en la lista y que ya son populares por sus conocimientos mineros dentro de la gestión pública.

El reemplazo de Royón depende del encuentro entre Milei y Macri.

"Hay 100 nombres", explican para dar a entender que el desconocimiento por lo que vaya a pasar es importante, pero sí advierten que cada uno de los nombrados tienen equipos, y que de allí también podrían salir otros pre-seleccionados. Por otro lado, Pablo Rutigliano, un externo de la Secretaría, también es otro de los posibles candidatos para reemplazar a Royón.

Un detalle para destacar es que aún no salió el decreto que oficializa la renuncia de la funcionaria salteña Royón, ya que los despidos de ella, como también el de Giordano, fueron notificados a través del usuario "OPRA" (Oficina del Presidente de la República Argentina) en redes sociales.