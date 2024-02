Un gobernador declaró "persona no grata" al canciller británico por su visita a Malvinas

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, rechazó la visita del canciller de Reino Unido, David Cameron, a las Islas Malvinas mediante un fuerte descargo.

En redes sociales, el mandatario provincial declaró al funcionario como "persona no grata" ya que, según su opinión, su presencia "configura una nueva provocación británica que busca menoscabar los legítimos derechos soberanos sobre el territorio", además de "sostener el colonialismo en pleno siglo XXI).

"No lo vamos a permitir", advirtió en una serie de tuits dirigidos contra la figura de Cameron. "En tanto persista la usurpación británica de nuestro territorio y el Reino Unido siga rehusándose a reanudar las negociaciones que la Comunidad Internacional establece para devolvernos lo que por historia y derecho nos pertenece, no descansaremos en nuestra lucha", agregó.

Asimismo, Melella remarcó que "ningún representante colonial de un Estado que atenta contra nuestra integridad territorial mancillando la memoria y el sacrificio eterno de nuestros Héroes de Malvinas será bienvenido en nuestra provincia".

"Por esa razón hemos procedido a declarar "Persona Non Grata" a David Cameron en toda la extensión territorial de nuestra provincia". concluyó su mensaje.

La visita de Cameron a Malvinas será la primera desde 2016 y se concretará un mes después de su encuentro con Javier Milei en el Foro Económico de Davos.

En declaraciones a la prensa local, el exprimer ministro británico informó que "la soberanía con la Argentina no será objeto de discusión". "Por nuestra parte, obviamente es una cuestión resuelta desde hace tiempo. No hay planes de revisar eso. La posición de las islas Malvinas está resuelta hace algún tiempo y no cambiará", estableció el Gobierno británico en un comunicado.