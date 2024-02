Guerra en el radicalismo: el presidente de la juventud radical explotó contra Gustavo Valdés por las críticas a Martín Lousteau

El paso de Javier Milei por Corrientes generó un inesperado cortocircuito dentro de la UCR. Este martes, el gobernador radical Gustavo Valdés aseguró que le importa "tres carajos" lo que dice Martín Lousteau sobre la recepción al presidente en su provincia.

Lejos de quedar ahí el asunto, el conflicto tuvo una reacción horas más tarde aunque no fue del presidente del partido sino del titular de la juventud radical porteña.

Fue Agustín Rombolá quien cruzó al mandatario provincial y compartió un video donde aparece Valdés aplaudiendo en primera fila durante la exposición que hizo Milei el lunes, donde llamó "nido de ratas" a los diputados del Congreso.

"¿En qué parte de representar a los correntinos está la de aplaudir de pie al tipo que acaba de tratar de ratas a tus diputados", le preguntó Rombolá al gobernante local en la red social X.

Valdés, cercano al ala política de Alfredo Cornejo, ex titular de la UCR y hoy gobernador de Mendoza, criticó con dureza a Lousteau en una entrevista con Radio Sudamericana de su provincia, tras la visita de Milei al distrito para el aniversario de un club libertario local: "Yo represento a los correntinos, no a Lousteau, no al centralismo porteño".

Estas declaraciones se dieron en medio de especulaciones dentro del partido respecto de que el mandatario provincial estarían intentando "cortarse sólo" y romper el bloque con los gobernadores que pertenecen al partido centenario.

Desde el entorno del gobernador correntino desmintieron esa versión y la atribuyeron a que el presidente de la UCR estaría intentando "sembrar discordia" entre Valdés y el resto de los mandatarios de afiliación radical.