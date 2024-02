Rodolfo Montero destacó los principales ejes del Plan de Salud impulsado por el Gobierno

El Gobierno provincial presentó el pasado jueves un paquete de 26 leyes en el marco del Plan Provincial de Salud 2024-2030 para trazar líneas de acción de cara a la gestión del sistema de salud provincial. El gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado y el ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero, dieron a conocer la iniciativa con el fin de contribuir al ejercicio pleno del derecho a la salud.

Rodolfo Montero charló con MDZ Radio 105.5 FM y habló sobre el plan estratégico presentado por el Gobierno para el área de salud de cara a los próximos años. En primera instancia, comentó que "la crisis no solo nos dificulta el financiamiento de lo que solemos hacer todos los días, sino que además aumenta mucho la demanda del sector público al tiempo que nos cuesta mucho acceder a los insumos. Según la Encuesta Permanente de Hogares del 2022, en promedio, el 50% de la población se atiende en el sector público".

El ministro explicó el objetivo del nuevo mega plan de salud: "Son 26 leyes independientes y todas se sustentan en el plan estratégico. El plan es una buena iniciativa del gobierno, el hacer explícitas sus intenciones de hacia dónde querés ir, pero además estar abierto a discutirlo, a que la sociedad opine y a ponernos de acuerdo en la Legislatura hacia dónde queremos ir. Si uno analiza los últimos 50 de la economía argentina, creo que una parte importante de por qué no podemos salir de estos ciclos que no nos están conduciendo a ningún lado, tiene que ver que como sociedad no nos hemos puesto de acuerdo hacia dónde queremos ir, entonces dependemos de que la derecha o la izquierda venga a salvarnos, borran lo que hicieron los anteriores y empezamos de vuelta".

Además, sostuvo que "es bueno para la política porque pone la guillotina en la cabeza de los funcionarios. Es bueno que la sociedad nos diga qué plan tenemos que seguir y de esta manera los vamos a medir, la sociedad tiene un instrumento para medirnos a los funcionarios, para decir si estamos o no cumpliendo".

Rodolfo Montero en el estudio de MDZ Radio 105.5 FM.

Montero analizó la iniciativa: "Hemos planteado 13 grandes líneas estratégicas en el plan y las 26 leyes son el primer paquete que nos van a dar algunos instrumentos como para ir cumpliendo algunos objetivos. Hay un primer bloque de leyes que intentan establecer a la salud como una política de Estado, esto obliga a todos los funcionarios a presentar, en salud, planes de seis años, armar una mesa intersectorial para ir reduciendo las brechas. El principal problema en la salud es que hay mucha segmentación entre los tres subsectores, que son las obras sociales, el sector privado y el sector público".

"Hay un segundo paquete muy importante que está enfocado a recurso humano, que es el principal. Ahí hay leyes para los enfermeros, técnicos, para las especialidades, y hay dos muy importantes que son la ley de residencia y el nuevo régimen salarial para los médicos. Creo que esas dos cosas son un núcleo importante dentro de todas las leyes porque reforman cómo formamos a nuestros profesionales y después cómo se desempeñan dentro del sector público", agregó.

Y argumentó que "es muy importante que establezcamos objetivos y hagamos más atractivas las residencias, establecemos que se pueden pagar de manera flexible. Entonces, vamos a tratar de pagar mejor todas aquellas especialidades que el sistema necesita para fomentar que más chicos se interesen por esas residencias. Pero eso no alcanza, tenemos que darle una perspectiva profesional, no solamente pagarle mejor durante la residencia. Tienen que tener una proyección de desarrollo profesional interesante. Entonces, ahí viene el nuevo régimen salarial que pretende remunerar mejor a los profesionales, pero también cambiar algunas condiciones en sus formas de trabajo para que sea más eficiente. Todo lo que estoy diciendo son proyectos de ley que vamos a discutir y que probablemente podamos mejorar".

El ministro de Salud y Deportes con el conductor de Uno Nunca Sabe.

Por otro lado, el mandatario explicó que "es una ley larga y compleja, donde establece cinco tipos de cargos distintos. La idea en los dos generales, el de centros de salud y de hospitales, es que vos vas a tener un cargo por 30 horas, y no solamente habrá que cumplir esas horas sino que también los objetivos que se te han puesto en ese servicio. Las primeras 30 horas vas a tener un sueldo base y a partir de ahí va a cobrar, si trabajas en la tarde, por consultas hechas. Es un aumento por productividad teniendo en cuenta las diferentes formas de organización del hospital. Hay que ofrecer otra dinámica de trabajo que es la que nosotros estamos proponiendo acá".

En la actualidad, las obras sociales están en una situación crítica la cuál aún no parece tener fin. Montero mencionó que "en el paquete de leyes no hay ninguna para OSEP directamente, pero hay algunas que nos permiten trabajar con OSEP. Por ejemplo, hay una para la administración del programa oncológico, que es una de las trabas que teníamos para empezar lo de compras conjuntas. El mayor problema en el financiamiento tanto del sector público como de las obras sociales en general, es la compra de medicamentos. El 40% de todo lo que ingresa a OSEP se va en compra de medicamentos, entonces lo que estamos planteando es comprar conjuntamente entre el Ministerio y OSEP para ser más eficiente en esa compra asegurar provisión, pero al mismo tiempo mejorar mucho el valor de las compras".

Por último, el ministro de Salud y Deportes de la provincia aclaró que "en principio, estos cambios son sólo para los médicos porque es la emergencia que tenemos hoy. Son los que traccionan el funcionamiento general de un hospital. Esto no quiere decir que no vayamos a proponer en el futuro para el resto de las profesiones. Hemos empezado por los médicos por la urgencia, pero probablemente en el futuro avancemos también sobre el resto de las profesiones".

