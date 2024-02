La decisión de los funcionarios del Gobierno que pertenecen al partido que se fue de Cambia Mendoza

Durante más de 8 horas, los dirigentes del Partido Socialista (PS) local, debatieron el pasado sábado 17 en un congreso partidario y, con el argumento de la cercanía del Gobierno provincial al presidente Javier Milei, decidieron dejar Cambia Mendoza, a pesar de ser uno de los socios fundadores y que algunos funcionarios del Gobierno de Alfredo Cornejo pertenecen a la fuerza. Sin embargo, quienes están en la gestión ya sentaron postura: seguirán en sus cargos pero tampoco se irán del partido.

En el Ejecutivo hay dos funcionarios socialistas: Sebastián Melchor, quien hoy es el subsecretario de Ambiente; y Marcelo Reynoso, quien es el director de Desarrollo Turístico e Innovación de Ente Mendoza de Turismo (Emetur). Además, en Godoy Cruz (que es la cuna del cornejismo), Marianella Arraya es concejal.

En diálogo con MDZ, la edil explicó: "Nosotros vamos a seguir trabajando con el Frente Cambia Mendoza como lo hicimos desde que se originó. No vamos a mirar para otro lado, y ponernos en una postura de tranquilidad de estar afuera. Queremos buscar un mecanismo para defensa para Mendoza y eso se hace desde adentro, como hemos hecho estos años. No cabe una posición egoísta, de sentirse cómodo. Como socialistas, somos promotores del diálogo y del consenso".

Respecto de si seguirán o no dentro del socialismo, Araya sostuvo: "Al momento nadie nos ha echado, por lo tanto vamos a seguir siendo parte. De hecho, hicimos una apuesta reciente en las elecciones del 2023. El presidente del partido, Gerardo Santarelli, fue candidato suplente a diputado nacional en la lista de Patricia Bullrich. Y ahora, cuando las papas queman, se van. Nosotros ganamos una banca, que yo represento en Godoy Cruz, en las elecciones del año pasado".

El posteo en X (antes Twitter) de Araya

La concejal sostuvo que "hay que jugar desde adentro" como han planteado desde que forman parte de Cambia Mendoza junto a a otros partidos con quienes tienen diferencias ideológicas como es el PRO. "Tenemos que buscar soluciones para la pobreza del 57% que hoy tenemos. No podemos mirar para otro lado. La gente no puede pagar los alquileres con un único trabajo, hay muchos temas para ocuparnos", aseveró.

Luego del Congreso partidario del sábado, el presidente del PS, Santarelli, le dijo a MDZ que "las políticas del presidente Milei, cada vez más de derecha, no coinciden con nuestros valores e ideologías y es por eso que nosotros no podemos permanecer más en este frente que aporta funcionarios al Gobierno nacional o apoya la ley ómnibus". Sobre los funcionarios que están en el Gobierno de Cornejo, apuntó que se trata de decisiones individuales pero no responden a acuerdos con el PS.

En tanto, desde otra fuerza de Cambia Mendoza, el PRO, la diputada provincial Sol Salinas, reflexionó por la red social X: "Celebro la coherencia en momentos de crisis. Cambia Mendoza necesita una reconfiguración frente a las demandas y a la voluntad popular de las últimas elecciones. Las ideas de cambio, libertad y un Estado chico y eficiente son las que deben primar".