Guillermo Francos viajará a Mendoza para la Fiesta de la Vendimia en medio de la guerra entre Javier Milei y los gobernadores

Dar vuelta la página, o, como también se dice, “soltar”. En esa misión está metido el ministro de Interior, Guillermo Francos, con los gobiernos provinciales, luego de que Javier Milei los atacara de forma verbal y también presupuestaria. El extitular del Banco Provincia tiene pautada una serie de encuentros con gobernadores que incluye la Fiesta de la Vendimia en Mendoza.

"Hay diferencias de visión entre el presidente y gobernadores, pero no se va a terminar el diálogo. Hay que ir encontrando los mecanismos para establecer la relación en un país fundido", aseguró Francos este viernes en declaraciones a Radio Continental.

Francos es el que se encarga de convencer a la política que la eliminación de los fondos para el salario docente, para la obra pública, para el transporte, y cualquier otro movimiento que se meta con el bolsillo de las provincias, “no es un ataque a los gobernadores”. Mientras hace esto, el presidente Javier Milei comparte en Twitter publicaciones que festejan los recortes, insultan a los diputados y piden más ajuste.

“La relación política con los gobiernos provinciales nunca se rompió, siempre hubo diálogo”, reconoce una alta fuente que tiene despacho en la Casa Rosada. Sin embargo, reconoce que a partir de la caída de la ley ómnibus “sí se tensionó”. “El rol de Guillermo (Francos) es mediar entre los gobiernos provinciales y Nación, que viene a hacer reformas en serio”, explicó.

Y eso lo valoran los gobernadores. Si bien después de la negociación por la ley ómnibus muchos deslegitimaron a Francos porque “él no resolvía nada”, muchos valoran que “siempre atiende el teléfono”. “Si en ese lugar estuviera alguno de los libertarios que todavía no entienden qué es la política, estaríamos mucho más complicados en la relación con la Casa Rosada”.

Guillermo Francos estará en la Vendimia

Según revelaron altas fuentes de la Casa Rosada a este medio, el ministro tiene previsto viajar a Mendoza para el primer fin de semana de marzo y allí reencontrarse con varios de los gobernadores que más se alejaron en estas últimas semanas. El marco es ideal. El anfitrión será Alfredo Cornejo, el gobernador que operó en la Cámara de Diputados para que la mayoría del bloque radical votara a favor de la ley ómnibus, y sólo encontró una resistencia en los 12 boinablanca que responden al tándem Manes-Morales.

Cornejo le dará a Francos un clima ameno en el que intentará reencontrarse con el santafesino Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, los dos gobernadores que más distancia tomaron en las últimas semanas de la Casa Rosada. Pero todavía faltan dos semanas para sacar conclusiones, un abismo en la política argentina.

También llegará al territorio mendocino la vicepresidenta Victoria Villarruel. Aislada del Gobierno por obra del Jefe Karina Milei, la titular del Senado trabaja en el control de daños para que la guerra que Milei le declaró a los gobiernos provinciales no rompa el orden de la Cámara alta que fijó en diciembre. Guillermo Francos tendrá una serie de reuniones con gobernadores para llevar paños fríos.

En ese contexto mantiene permanentemente reuniones con distintos senadores de la oposición no kirchnerista para indagar en las preocupaciones de cada sector. A su vez, mantiene un teléfono rojo con Villa La Angostura, donde descansa Mauricio Macri durante sus ¿vacaciones?.

Macri espera el momento ideal para formalizar el acuerdo con La Libertad Avanza, en su entorno no descartan que quede para otro momento del año. “Primero están las elecciones del PRO, ahí está puesta la mira de Mauricio”, contó una fuente cercana al expresidente. Desde ese lugar el expresidente no sólo va a buscar que el acuerdo se de en el Congreso, si no que también “quiere algo más amplio, con gobernadores e intendentes”.

En los próximos días, Francos también se reunirá con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, uno de los más criticados por Javier Milei, luego de que la diputada Pamela Caletti tampoco votara la ley ómnibus. Esto valió la eyección de Flavia Royón de la secretaría de Minería, cargo que ocupaba desde la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

Según el propio Francos, el viaje que tiene previsto es para "encontrar mecanismos para establecer la relación en un país fundido". Además, el funcionario informó que el próximo martes 20 se encontrará con gobernadores en el marco de los actos por la conmemoración de la Batalla de Salta de 1813, para "conversar" y allí buscara "encontrar mecanismos para establecer la relación en un país fundido". Francos junto al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil.

"Los servicios del Estado nacional están quebrados, con lo cual el Presidente entra a gestionar la República en una situación de calamidad y lo expresó durante la campaña y al iniciar su mandato: no hay plata", recordó Francos.