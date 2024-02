En medio del conflicto con Lali Espósito, Javier Milei se comió una fake news y subió al ring a otra popular cantante

El presidente Javier Milei renueva día a día sus cuestionamientos a la cantante Lali Espósito, de la que llegó a asegurar que es "un parásito que vivió chupando de la teta del Estado", esto tras criticar los pagos que recibió por parte del Estado por algunos de sus shows.



"Si querés agredir, tenés que estar limpio. Si sos un parásito que vivió chupando de la teta del Estado, estás en problema y, si encima tus opiniones están en línea a un espacio político que te pagó las presentaciones, sos un mecanismo de propaganda, no sos un artista", afirmó Milei en una entrevista con la radio La Red.



El mandatario, además, añadió que va "a pelear contra la inmoralidad" porque "robarle el plato de comida a la gente para hacer propaganda política es una doble estafa" ya que con el IVA "le quitás la comida a los desnutridos del Chaco".



"Ella podría no aceptarlo porque le podría parecer inmoral. Pero parece que, si va al bolsillo de ella, que se le saque el plato de comida a la gente no le parece mal", añadió.

Lali Espósito fue duramente cuestionada por Javier Milei. Foto: Télam

Obviamente, la respuesta de Lali Espósito no se hizo esperar y llegó a través de una carta publicada en sus redes sociales: "Respeto, aunque no comparto, que su plan dé la espalda o no priorice a la cultura, pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre usted y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento".



"Presidente, usted es el capitán de un barco en el que viajamos todos, los que lo votaron y los que no, y por eso deseo que el camino que elija nos lleve a un mejor lugar. Democráticamente, acepto el camino que eligió la mayoría y desde el respeto quiero tener la libertad de poder pensar distinto", fue otro de los fragmentos escritos por Lali Espósito, quien además invitó a Javier Milei a presenciar uno de sus shows.

¿Quién es la nueva apuntada por Milei mediante una fake news?

Este sábado, en ese frenetismo que tiene Javier Milei por retuitear cosas en la red social X, el presidente se hizo eco de una publicación de la cuenta @lamacrineta, la cual en su posteo lanzó "mientras la gente se muere de hambre en Formosa, el Gobernador de esa provincia, Gildo Insfrán le pagó 90 mil Dólares a María Becerra para que cante en la Fiesta de la Corvina que se hizo la semana pasada".

Esta fue la publicación de La Macrineta en la que cayó Javier Milei.

Lo cierto es que el presidente cayó en una fake news de redes sociales ya que la Fiesta de la Corvina se realizará los días 24 y 25 de febrero en la provincia comandada por Gildo Insfrán y donde no figura María Becerra como parte de la grilla de espectáculos.

Los mismos serán gratuitos y de libre acceso, y las grillas de ambos días estarán integradas por artistas del ámbito local formoseño.

Milei fue víctima de una fake news que apuntaba contra Gildo Insfrán y María Becerra.

El mensaje de apoyo de María Becerra a Lali Espósito

La cantante María Becerra publicó un comunicado en sus redes para expresar apoyo a Lali Espósito. "No puedo dejar pasar las agresiones públicas que está recibiendo una compañera por verbalizar su posición. El ensañamiento hacia ella es violencia y deja en evidencia que la quieren silenciar", rezaba el escrito.

Y agregó: "Somos artistas, tenemos una voz propia cada una de nosotras y estos comportamientos solamente nos hacen acordar a un capítulo de la historia oscura de nuestro país... ¿se acuerdan?".

"Quiero seguir viviendo en democracia, quiero seguir escuchando voces diversas, quiero que mi compañera Lali Espósito siga cantando y trabajando tranquila como lo hace desde tan chica sin ser perseguida y que ojalá la vida nos cruce en un escenario algún día", finalizó.