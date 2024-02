Un diputado reclama respuestas sobre el fideicomiso de Portezuelo del Viento

En cada entrevista, el presidente Javier Milei afirma que los fideicomisos del Estado son una de las cajas de la política. En ese contexto, el diputado de La Unión Mendocina Jorge Difonso reclamó respuestas a un pedido de informes que presentó hace un año sobre el fideicomiso de Portezuelo del Viento.

Según señaló Difonso, en mayo del año pasado presentó un pedido de informes a raíz de las denuncias por el giro de parte de los fondos a una cuenta en Nueva York. "En julio me pidieron una prórroga y desde entonces no he tenido novedades", manifestó en referencia al fondo de 1023 millones de dólares que el gobierno nacional fue depositando en el fideicomiso para compensar a Mendoza por el perjuicio que recibió por la promoción industrial.

"Ese fideicomiso es para la obra de Portezuelo, pero como no se usa, se está manejando financieramente", cuestionó el legislador sancarlino y recordó que el año pasado se denunció ante la justicia que se habían girado millones de dólares al exterior con el argumento de evitar que se devaluara el dinero. "Son datos concretos aceptados por el Gobierno provincial", sostuvo.

Para Difonso ese tipo de operaciones "generan pago de comisiones y otras cosas que no están autorizadas en el contrato de fideicomiso" y a raíz de ello decidió presentar el pedido de informe en mayo del 2023. La operación fue por 20 millones de dólares y se realizó a través de los agentes de bolsa MAX CAPITAL, TPCG VALORES y PP INVERSIONES.

A días de concluir el gobierno de Rodolfo Suarez, se firmó el decreto 2901 que introduce cambios en el fideicomiso que se creó para recibir los fondos de Portezuelo del Viento. Para empezar, se lo renombró "Fideicomiso de Administración para Obras Hidroeléctricas", abriendo la puerta para que se use para otras obras tras la caída de la licitación de Portezuelo. Pero además de ello, se cambió de fiduciario y el lugar de EMESA fue ocupado por Mendoza Fiduciaria.

El diputado Jorge Difonso presentó un pedido de informes pero lleva meses sin que le den una respuesta. En concreto, solicita que se le den a conocer las operaciones que se han realizado con los fondos del fideicomiso y cómo impactan los cambios dispuestos por el decreto 2901.