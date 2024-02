Anabel Fernández Sagasti le mete presión a la UCR por el incentivo docente

Esta semana el vocero presidencial Manuel Adorni reconoció que el Gobierno nacional no girará a las provincias los fondos de incentivo docente porque para el Ejecutivo ese fondo ya no existe. Los gobernadores han puesto el grito en el cielo y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cuestionó a la UCR por no adherir a un proyecto de ley que se presentó en el Senado pidiendo que se restituya el fondo.

"Presentamos en el Senado un proyecto de ley para restituir el incentivo docente a las provincias y así defender el salario de los maestros y la educación de nuestros chicos", explicó la legisladora nacional y aseguró que el Gobierno está "reprobado en defender la educación".

"Lamentablemente los legisladores de la Unión Cívica Radical, que fueron convocados a acompañar con su firma, decidieron hacerse los distraídos mientras el Gobierno de Milei y Caputo sigue dinamitando la educación pública. Bueno sería que los senadores por Mendoza defiendan la Educación de verdad y no solo en campaña electoral", aseveró la legisladora kirchnerista en referencia a los legisladores Rodolfo Suarez y Mariana Juri.

Según sostuvo Fernández Sagasti, "en Mendoza el incentivo alcanza a 40.000 maestros y significa $28.700 en el bolsillo de cada docente". "Es entre el 8 y el 13% del sueldo de nuestros educadores", agregó.

En la provincia el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, aclaró que el aumento docente no está en riesgo y que el gobierno provincial cuenta con los fondos necesarios para cubrir el recorte anunciado por Nación.