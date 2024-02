Pymes regionales elaboradoras de biocombustibles piden al Gobierno no cambiar la ley que regula la industria

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), entidad que agrupa a empresas productoras de biodiesel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, planteó su rechazo a una eventual modificación de la Ley 27.640 que regula la industria para favorecer a las grandes aceiteras concentradas en Santa Fe.

En un comunicado firmado por el director ejecutivo Federico Martelli, la entidad recordó que la norma está vigente y establece un marco normativo de promoción para el sector con vencimiento en 2030, y se trata de un régimen "determinante para la realización de inversiones".

"Introducir cambios de la magnitud de los planteados en el proyecto original o en otros alternativos que aparecieron durante el tratamiento legislativo implica una variación de las reglas de juego que vulneran la seguridad jurídica que tanto se pregona y pretendemos se institucionalice en Argentina", advirtió la Cepreb.

Tras manifestar su apoyo a estas iniciativas, la entidad se preguntó "por qué estos instrumentos son aptos para nuevos proyectos y, a la par, hay que destruir uno que está vigente con plazo determinado y genera actividad y empleo en el interior".

"Observamos con preocupación que (...) otros actores del sector elaborador de biocombustibles, que oportunamente plantearon su negocio por fuera del régimen vigente y con destino al mercado externo, ahora se comportan como paladines de la desregulación cuando lo que quieren es regular a su favor; es decir, propugnan la libre competencia pero eligiendo contra quienes competir", señaló.

Con el régimen vigente, sostuvo la Cepreb, las pymes que invirtieron en base a él no pueden entrar en un sistema de libre competencia como se pretende. "No pueden hacerlo contra las compañías integradas que tienen una escala hasta 10 veces más grande y su capacidad instalada triplica las necesidades del mercado local; además de ser los productores de la materia prima que estas pymes requieren; ni contra compañías no integradas o de menor tamaño radicadas en el cinturón del Gran Rosario, por la desventaja que implica su emplazamiento lejos del puerto", precisó.

"Nadie podrá demostrar que cambios como los propuestos incrementarán la actividad vía nuevas inversiones en el sector. De hecho la industria del biodiesel tiene una capacidad instalada que triplica el consumo local", afirmó.

Para la Cepreb, sólo generarán un cambio de reparto "en favor de quienes plantearon inversiones destinos de exportación, en perjuicio de localidades y pueblos del interior" que hoy tienen en las Pymes productoras de biocombustibles actividad y empleo que no pueden reemplazar de un día para otro.

El documento

Comunicado 13-02 Corregido by Gonzalo Conti