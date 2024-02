Las definiciones con las que Javier Milei volvió a pegarle a las provincias

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra los gobernadores tras el tire y afloje que comenzó desde antes de la caída de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados y, entre las principales definiciones, confirmó que las provincias deberán pagar la educación y el transporte y que las obras públicas son un "mecanismo de robo furioso" que se cortó. También aclaró que la caída de la ley ómnibus dejó en evidencia a todos aquellos que "quieren vivir del Estado" y apuntó contra funcionarios cordobeses.

La tensión entre el Gobierno y los mandatarios provinciales no afloja, y por el contrario, no para de escalar. Uno de los primeros problemas de esta relación se debe al ajuste que están sufriendo las provincias al no tener más que el goteo oficial que el Gobierno les pasa, sin las transferencias discrecionales y, desde ahora, sin financiamiento para la obra pública, educación o subsidios al transporte.

Consulado por Radio La Red, el presidente confirmó que el vinculo entre interior y Nación "siempre fue igual" y que la política es "déficit cero, hay que ajustar".

Hay tres puntos, urgentes para los mandatarios provinciales, que Milei aclaró: "La educación tienen que pagarla con la propia". Y agregó: "Dejen de hacer recitales a beneficio y paguen a los docentes, en vez de contratar artistas para hacer propaganda política y atacar espacios de distintas ideas, que se dediquen a hacer politica seria. Esta lleno de artistas que cobran del Estado en distintas provincias". Lo último se debe a la polémica con una de las cantantes pop más famosos de la Argentina, Lali Espósito, a quien el presidente la rotuló como "Lali Depósito" por haber dado en las gestiones anteriores recitales "gratuitos" al público pero por los cuales recibió dinero.

El diálogo parece no ser la base del vínculo entre los gobernadores y Milei.

Sobre el transporte, otro de los ítems que provocaron revuelo estos últimos días -ya que el Gobierno le quitó el subsidio a los del Interior y a los del AMBA- , el presidente dio a entender que los gobernadores deben fijarse más en donde ajustan y dónde ponen el dinero. Como ejemplo, dijo que Martín Llaryora, mandatario de Córdoba "se quejaba de que se caían 20 mil millones de pesos en subsidios pero podría dejar de gastar en pauta y transferir ese dinero a los cordobeses".

Por último, el tercer eje más importante, y que preocupa también a nivel municipal, es sobre la continuidad de las obras públicas, que en el comienzo del Gobierno libertario se había filtrado que iban a terminar todas las que ya habían comenzado su ejecución. Este jueves Milei desmintió y dio la noticia de que "no hay más obra pública, se cortó totalmente, es un mecanismo de robo furioso". Dio un consejo, "si tienen una iniciativa privada, que lo hagan, pero no del Gobierno".

La ley ómnibus: la gota que colmó el vaso

"Yo creo que lo que pasó con la ley ómnibus terminó ordenando el espectro político, quienes están del lado de la libertad y del otro los que quieren vivir del Estado a costa de los argentinos del bien", concluyó Milei cuando le preguntaron que le generó la caída de la ley que buscaba reformar el Estado y desregular la economía que se cayó en la Cámara de Diputados.

"La considero un triunfo rotundo, los dejé en evidencia", confirmó. "Servía para hacer reformas estructurales, el objetivo era a largo plazo y con el DNU 70/2023 implicaba que Argentina escalara en términos de libertad económica en 90 puestos. En ese contexto Argentina en 20 años se parecería a Alemania, o a Francia", prosiguió. Y agregó: "Pero bueno, muchos diputados prefirieron ponderar sus negocios personales sobre los intereses de los argentinos y empezaron a tirar la ley. Yo prefiero que no haya ley a que haya una mala ley. Todos los que votaron en contra quedaron en evidencia, hablan del cambio y lo que más les importa es que se mantengan sus privilegios de casta".

La ley ómnibus cayó en el Congreso y provocó varias consecuencias.

Sobre la actitud de los gobernadores, que fueron tildados de "extorsivos" por el partido oficialista de La Libertad Avanza, Milei dio una declaración picante, que sigue aumentando el termómetro rojo de la relación: "¿Quiénes son los que están pidiendo la toalla, nosotros o los gobernadores?", enfatizó.

Milei confirmó que, al sacar el paquete fiscal del proyecto de ley, las provincias deberían -como ahora- aguantar el ajuste porque "sino lo íbamos a bancar nosotros". "No la vieron", fue otra palabra que resonó tras salir de la boca de Milei. Los gobernadores, según el presidente, no vieron lo que se estaba planteando y creyeron que era un "síntoma de debilidad".

Córdoba: un ida y vuelta ¿sin final feliz?

Milei no dejó pasar el momento para responder por qué sacó de su puesto al -ahora- exdirector de Anses, Osvaldo Giordano: "La mujer de Giordano está durmiendo con el enemigo, está durmiendo con un traidor", lanzó el libertario. Es que, Alejandra Torres, diputada de Hacemos por Nuestro País, perteneciente al bloque de HCF, votó en contra de determinados incisos de la ley ómnibus, hecho que no le gustó para nada al presidente de la Nación. "Y bueno, la vida", remató el tema.

Giordano afuera del Gobierno. Milei confirmó que fue por los votos de su mujer en el Congreso, contra la ley ómnibus.

Por otro lado, Milei también opinó sobre los dichos de Llaryora, que pidió que el presidente le pida disculpas: "Yo no tengo que pedirles disculpas por nada, si el se autoadjudica de algo...no estoy en la política para resolver problemas psicológicos", argumentó. Y, como si fuera poco, agregó que Llaryora "vaya al psicólogo y lo resuelva".