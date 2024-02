Guillermo Moreno en MDZ: "La economía peronista fue la única que no fracasó en este siglo"

El exsecretario de Comercio Interior de la Nación y exprecandidato a presidente, Guillermo Moreno, está en Mendoza y su estadía se extenderá durante una semana. Durante su visita mantendrá reuniones con dirigentes, encuentros con la militancia, entrevistas con los medios, acercamiento con los sindicatos y diálogo con los intendentes. El objetivo principal es visitar las provincias para fortalecer su partido “Principios y Valores”. Además, tiene la vista puesta en reorganizar el peronismo como movimiento tras la derrota electoral del año pasado.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, el peronista conversó sobre la actualidad política del país y volvió el tiempo atrás para debatir sobre su actuar como funcionario de la gestión kirchnerista. Respecto a su paso por nuestra provincia, admitió que el motivo es porque "venimos a reconstruir el movimiento peronista".

El peronismo volvió a tomar fuerzas tras la carta emitida por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de sus redes sociales. Moreno comentó que "valoro que inicie un ciclo de debate porque es un documento de trabajo. El tema es cuál es el ámbito para el debate, tendría que ser desde el movimiento peronista. Nosotros planteamos que hay que reorganizar el movimiento peronista, hay que finalizar con la etapa partitocrática que terminó el 24 de enero cuando la CGT hizo el paro y la movilización. Con eso vuelve la etapa transformadora del peronismo y la etapa donde el pueblo se organiza".

"La etapa partitocrática es una etapa en este siglo que transformó el movimiento peronista en el Partido Justicialista, y éste es simplemente la herramienta electoral de algo mucho más grande que es el movimiento peronista. Se terminó el ordenamiento del peronismo alrededor del Partido Justicialista. Hoy el eje del peronismo vuelve a ser el movimiento con todas sus ramas", agregó.

Y sostuvo que "el peronismo mendocino es un tema de los mendocinos. Lo que nosotros vinimos a explicar humildemente es que se está organizando el peronismo nacional desde el movimiento peronista, no desde el partido. La política mendocina lo entendió muy bien, por eso me voy muy contento. Si Mendoza reorganiza el peronismo, imaginate que en el resto de las provincias va a ser más simple".

Continuando con su incentivo por impulsar nuevamente al peronismo, argumentó: "El Gobierno de Alberto y Cristina amplió al pueblo, por lo cual no es peronista por definición. Fue un Gobierno bajo los conceptos económicos de la carta de ayer, porque en la medida en que vos decís que la Argentina está endeudada, tenés un problema serio de cómo definir la Argentina. Si vos definís la Argentina como la sumatoria de lo público y lo privado, la Argentina no está endeudada".

Retornando a su época como funcionario durante la gestión kirchnerista, en gran parte envuelta por el drama, se desligó de las acusaciones y afirmó: "Es un mito que yo manipulé los índices de inflación. El Indec no estuvo intervenido en esa época, el único que lo intervino fue Macri".

El peronista Guillermo Moreno estuvo en el estudio de MDZ Radio 105.5 FM.

"Yo no controlaba los precios, nosotros administramos los precios. Esa época fue exitosa porque el país creció. Con Moreno no había formadores de precios porque se hacía de manera conjunta. Fue una etapa virtuosa de la Argentina. Para mí el peronismo no fracasó, lo que fracasó fue la socialdemocracia con Alberto, Alfonsín y De la Rúa, y fracasó el neoliberalismo con los radicales", sumó.

Guillermo Moreno respaldó al peronismo, sosteniendo que "en este siglo los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas, incluso la gestión de Moreno con los índices de inflación. La economía peronista fue tremendamente exitosa, fue la única que no fracasó en este siglo. Después, fracasaron todos los demás. Yo estuve en un extraordinario gobierno peronista".

Desde el 10 de diciembre de 2023 el peronismo se alejó del protagonismo político que supo tener durante las gestiones anteriores. Un partido emergente como La Libertad Avanza, de la mano de Javier Milei, logró imponerse ante las fuerzas más fuertes del país y ahora será el Gobierno oficialista hasta 2027. Moreno no estuvo de acuerdo con esto último, y opinó que "el Gobierno de Milei va a ser muy breve".

Escuchá la nota completa