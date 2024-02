El evento religioso que copa un departamento y del que Alfredo Cornejo fue parte

"Que no hay que conformarse con este mundo, ya que Jesús, nuestro capitán, nos está preparando algo mucho mejor. Por eso hacé planes y preparate para ser un tripulante”, es la invitación que el pastor Nicolás Luna hizo a los 10 mil jóvenes de todas las provincias argentinas que desde este miércoles 14 están participando del II Camporí Argentino, una actividad muy importante de la iglesia Adventistas del Séptimo Día, que copa el departamento de Rivadavia. En la apertura, estuvieron presentes el gobernador Alfredo Cornejo; la vice, Hebe Casado; el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, y varios intendentes, entre los que se encontraba el anfitrión, Ricardo Mansur.

Para esta Iglesia, el evento es una especie de mundial de fútbol por la importancia que tiene. La institución es dueña de una conocida empresa que se dedica a vender galletas y cereales de venta masiva en el mercado y algunos de sus pastores en el mundo tienen denuncias judiciales.

La agenda de Gobernación indicó este miércoles por la tarde que tanto el Gobernador como el ministro García Zalazar estarían en la apertura del II Camporí Argentino desde las 21.30 y así fue. De hecho, mostraron su participación por las redes. Para la población que no vive en Rivadavia o no pertenece a los Adventistas del Séptimo Día, el acto masivo hubiera pasado desapercibido. Pero, para quienes viven en ese departamento del Este, fue imposible no enterarse: el polideportivo municipal fue cedido a los Adventistas durante los 4 días que dura el evento -del 14 al 18 de febrero- y hasta usarán el anfiteatro municipal. No es la primera vez que se hace allí este campamento. El primero se hizo en 2015, luego hubo en 2017 y ahora van por el tercero aunque se denomina como II Camporí Argentino.

El intendente de Junín junto a Tadeo García Zalazar. Foto: X@TadeoGZ

En diálogo con MDZ, el intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, (partido departamental Sembrar) explicó lo que significa para la comuna un evento de estas características. "Es ocupación turística 100% para todo Rivadavia y las comunas vecinas. Además, se trata de 8.000 jóvenes, cuya comida se adquiere en los negocios de la zona. Son delegaciones de todas las provincias, incluso de Uruguay y Chile y por lo tanto el evento tiene un significado turístico para nuestro departamento, también", sostuvo. Además, el jefe comunal agregó que "el municipio no pone dinero, sólo presta el polideportivo y no recibe fondos a cambio sino que el departamento se ve beneficiado por la presencia de tantas miles de personas".

En el II Camporí Argentino además de juegos y concursos, se destaca por supuesto, la parte espiritual. En ese sentido, los oradores que estarán presentes son el líder mundial de jóvenes de esta agrupación religiosa, el pastor Andrés Peralta, y el líder sudamericano de Conquistadores, el pastor Udolcy Zukowski. Pero además, hay música religiosa: el dúo musical Zimrah y Conpaz Compuesto, Alexis Quinteros y el cuarteto Melodías son parte del evento.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día pertenece a los cristianos protestantes y en su caso, creen que habrá una segunda venida de Cristo de manera inminente. El movimiento surgió en los Estados Unidos y fue establecido formalmente en 1863. Está presente en 213 países y cuenta con más de 21 millones de miembros en el mundo. Los adventistas tienen múltiples medios de comunicación.

Hay denuncias judiciales contra distintos pastores de los Adventistas en el mundo. Un caso relevante fue el del pastor Antonio Monteiro quien finalmente fue absuelto.