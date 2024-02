Continúa el juicio contra José Alperovich: quién fue la testigo del día y qué dijo

Este jueves se reanudó el juicio contra el exgobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, con la declaración de los primeros testigos ante la denuncia por abuso sexual que hizo su sobrina mientras ella realizaba tareas como su secretaria. Alperovich está acusado de nueves hechos de abuso sexual a su pariente entre el 2017 y 2019.

La joven, nombrada como F. L., comenzó a trabajar en la función pública de Tucumán en 2011 y seis años más tarde como asistente y secretaria del entonces senador Alperovich. La mujer renunció el 24 de marzo de 2019.

La audiencia comenzó a las 10, en el edificio del Tribunal en lo Criminal 29 de Capital Federal, donde la Corte Suprema de Justicia determinó que debían desarrollarse las audiencias. En la primera audiencia del 5 de febrero el exsenador se negó a declarar, aunque dijo que lo haría más adelante. En cambio, la joven sí declaró casi por 8 horas, en donde dio detalles de los nueve ataques que dijo haber sufrido.

Este jueves ni ella acusado ni la denunciante se encuentran presencialmente en la sala de audiencias, ambos siguen el tratamiento vía zoom. En la sala solo está el juez José Ramos Padilla y las partes.

La primera testigo en declarar fue Ana María Navarro, abuela de la denunciante y esposa del tío de Alperovich. La mujer confirmó que desde que el exsenador ingresó en al política no tuvo ningún trato con ella, lo conocía desde antes. Al mismo tiempo, subrayó que tiene una relación cercana y afectuosa con la joven.

"Yo no la veía feliz trabajando. La veía muy angustiada. Cambió muchísimo. Estaba psicologicamente intranquila", relató Navarro. "Al otro día que ella dejó de trabajar, fue a buscarme y me dijo que se había ido. Y me contó que la había abusado sexualmente. Yo no lo podía creer. Mi marido era como un padre para él. No podía creer que hubiera hecho eso", afirmó la testigo.

También agregó que admiraba "la valentía" de su nieta que "decidió enfrentar a un poderoso y denunciarlo". "Yo no creía que pudiera hacerlo. Todo era muy difícil. Después de que ella declaró la vi más tranquila", finalizó la mujer.

No es la única testigo, el juicio se extenderá por varios meses, ya que contará con más de 80 personas que atestiguarán.