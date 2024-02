Cambio de look: la apuesta de los políticos para marcar la diferencia

"Cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo...", cantaba nuestra gran Mercedes Sosa. Este tema, que hace años fue utilizado en la campaña electoral por el extinto Cambiemos, describe una situación sutil que se muestra en las mayorías de las gestiones que asumieron hace dos meses. Tanto en el Gobierno nacional, como en los provinciales y municipales cambiaron de look: es decir, el logo con el que se identifica a la gestión y la frase que lo acompaña, pese a que muchas veces se trata de una gestión del mismo color político que la anterior. El objetivo fue tener sello propio, diferenciarse, mostrar que algo cambió.

Claro que el cambio más radical -no por la UCR, sino por lo extremo- fue la imagen del Gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) respecto a la de su antecesor Alberto Fernández. En el mismísimo día que asumió -el 10 de diciembre del año pasado- el equipo de Milei -que pone mucho énfasis en lo que muestra en las redes sociales- sacó el celeste de "Argentina Presidencia" que identificaba a la gestión del peronista Fernández y se pasó al azul y al blanco con una imagen de la Casa Rosada adentro. Pero eso claro que no alcanzó, el logo dice "Presidente de la Nación. República Argentina, con una casa de Gobierno blanca. La "vocería" presidencial, a cargo del periodista Manuel Adorni, utiliza la misma estética.

Pero vamos a Mendoza. El logo de la provincia ha ido mutando suavemente en los últimos 12 años. En 2015 asumió por primera vez como gobernador Alfredo Cornejo -estrenando Cambia Mendoza, la alianza que gobierna la provincia con el radicalismo como eje- y presentó su imagen institucional: un escudo de Mendoza cuyo fondo era de color morado. Cuatro años después, Rodolfo Suarez modificó un poco ese logo y no dejó librado a la interpretación de la ciudadanía el cambio. El Gobierno de Suarez presentó la nueva imagen acompañada de un argumento.

“Mendoza ha realizado un importante esfuerzo por recuperar la institucionalidad y está en camino de alcanzar el ideal de un Gobierno al servicio de la ciudadanía. Este es el concepto principal que motiva los ajustes a la identidad institucional. Teniendo en cuenta el perfil conceptual del nuevo Gobierno que encabezará Rodolfo Suarez, se han realizado ajustes formales con el objetivo de resaltar atributos inherentes a la gestión. Así, principalmente, se han destacado más las manos que sostienen la pica, invocando el acuerdo social; se han eliminado por completo los encuentros angulares para reforzar la empatía y se ha reducido el tamaño de la cornucopia. También, se ha puesto en relevancia al gorro frigio, símbolo de la libertad e igualdad. En conjunto, estos ajustes formales producen una mayor relación visual con el escudo provincial, testimoniando ese camino ideal en el que se encuentra la nueva gestión. En cuanto a la paleta de colores, se ha elegido como principal un verde azulado que aporta su cuota de tranquilidad y esperanza al concepto de este nuevo Gobierno de puertas abiertas", advertía en un abstract la nueva gestión en enero de 2020.

Cornejo 2015- Suarez 2019

Cuatro años después, Cornejo se convirtió en el primer gobernador desde el retorno de la democracia en 1983 en volver a ser elegido como tal. Y el mismo día de su asunción, es decir, el 9 de diciembre de 2023, ya se pudo ver el cambio de look. Nada muy diferente, siguió el escudo que identifica a los gestiones radicales pero los colores mutaron y además, se sumó la bandera argentina a los pies del escudo.

La imagen de la gestión actual de Cornejo

En los municipios, los looks diferentes son moneda corriente, sin distinción de que se trate de gestiones de distintos color político o no. Tunuyán, donde volvió a ganar el oficialismo local -el PJ-, pero cambió de intendente, presentó oficialmente su nueva marca. Emir Adraos, el nuevo jefe comunal no usará ni el logo ni la imagen que utilizaba su antecesor, el actual diputado nacional Martín Aveiro. En ese sentido, desde el municipio informaron que: "durante la 42° edición del Festival Nacional de la Tonada, Emir Andraos, intendente municipal, presentó la nueva “marca” del departamento asociada al mayor recurso natural que tiene Tunuyán: el agua.El cambio más destacado es la inclusión en el logo del municipio de una línea ondulada que representa el curso del agua cuando baja de la montaña. La imagen institucional busca generar ventajas competitivas en el ámbito comercial, turístico y productivo. El objetivo de la comuna es desarrollar la industria del turismo, sobre la base de los recursos naturales, mostrando al mundo a Tunuyán como una ciudad de ribera, destacando el cuidado del agua, recurso fundamental en la región, que se destaca como patrimonio en esta nueva identidad visual. La actualización de la resolución gráfica de la marca busca reafirmar la solidez institucional que caracteriza al Valle de Uco, proyectándola como un territorio con una visión clara y un rumbo definido. El mensaje implícito en este rediseño va más allá de lo estético, busca comunicar un compromiso renovado de la gestión con el crecimiento sostenible y la lucha de toda una comunidad en la protección del agua. La identidad visual actualizada refleja la ambición de Tunuyán de destacar sus fortalezas y atractivos naturales".

La nueva marca de Tunuyán

Aveiro, en cambio, tenía una imagen de gestión absolutamente distinta que fue variando de colores a lo largo de sus períodos a cargo del departamento. Pero de lo que no hay que olvidarse es que existe la marca del Valle de Uco que usan los tres departamentos que integran esa región: San Carlos, Tunuyán y Tupungato para mostrarse en bloque y unidos ante el resto de la provincia, por una cuestión comercial y turística, también.

Viví Tunuyán, el logo de Aveiro

Obviamente, como era de esperar, quien cambió de imagen fue el departamento de Las Heras cuyo intendente era Daniel Orozco (exCambia Mendoza y devenido en candidato a gobernador por La Unión Mendocina) y ahora es Francisco LoPresti (Cambia Mendoza) quien está cargo de la comuna. La imagen debía ser modificada casi obligatoriamente por las pujas entre ambos equipos que incluyó denuncias en la Justicia contra Orozco y su esposa, la actual diputada provincial Janina Ortiz. Lo raro, es que la imagen de Las Heras pasada no era una: en el último año y medio de la gestión, Orozco incluyó su propia marca, jugando con la tres letras "DOC" (es médico). La imagen de Las Heras era un corazón La imagen de Orozco

"Daniel Orozco contigo", fue utilizado para la gestión pero también para la campaña, frustrada, de Orozco como gobernador. Lo identificaba totalmente: no solo marcaba que es médico sino además una costumbre que tiene este dirigente político: el uso del tú en lugar del característico vos, como segunda persona del singular. Ahora claro está, todo cambió: se sacaron los corazones que eligió Orozco y LoPresti, en cambio, apostó al rosado y a la casa: "tú hogar". Una manera de invitar a los lasherinos a no emigrar del departamento y a recuperar el orgullo de haber nacido en esa tierra, como sostienen desde la gestión. El afiche de la vendimia de este año. NR: el círculo verde es para indicar la marca pero el original es sin él.

Ricardo Mansur asumió en Rivadavia junto a su partido departamental Sembrar luego de las gestiones de sus exsocios radicales. Por supuesto que la gestión ya tiene el color naranja que caracteriza a la fuerza política que creó. El logo de Mansur Ricardo Mansur y el color naranja

Su antecesor, Miguel Ronco- actual diputado provincial- utilizó el color morado y la frase "Rivadavia, crece con vos". La marca de Rivadavia durante estos últimos años

En General Alvear, intendente y ex son de la misma fuerza política: Cambia Mendoza. Sin embargo, de sectores políticos diferentes. El actual jefe comunal Alejandro Jani Molero ha hecho públicas algunas diferencias con la gestión del anterior, el actual senador provincial Walter Marcolini. ¿Cambió la marca institucional? No totalmente. Mutó el slogan. Mientras que para Marcolini, Alvear es "tierra con alma", para Molero, es "tierra de oportunidades". Si se le presta atención a las imágenes se podrá encontrar las diferencias: Marcolini y detrás la leyenda Tierra con alma Tierra de oportunidades de Molero

Los hermanos sean unidos.... intendente y exintendente de San Rafael, Omar y Emir Félix respectivamente se identifican con la misma marca: San Rafael, Tu municipio!, que se puede ver junto a los logos de las fiestas de la vendimia 2023 y 2024. Vendimia 2023 Vendimia 2024

¿Cuánto afecta la imagen que quiere mostrar una gestión a la ciudadanía, en su vida cotidiana, en los trámites, en lo que tiene que hacer? En tiempos de crisis económica profunda, la respuesta es incierta.