Una por una: las feroces críticas de Cristina Fernández de Kirchner a Javier Milei

Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de la Nación, publicó este miércoles un documento titulado "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación". En el texto, las críticas al presidente Javier Milei van desde el "reciclaje" de personajes de la política en su actual Gabinete hasta los proyectos propuestos como el DNU 70/22023 y la ley ómnibus.

Una por una, las críticas de Cristina a Milei:

Una de las principales críticas que Fernández de Kirchner lanzó contra el mandatario libertario tiene que ver con la causa de la inflación: "En cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la emisión monetaria necesaria para cubrirlo; nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara ante la escasez de dólares y que el endeudamiento compulsivo en dicha moneda no hace más que agravar dicha escasez al profundizar la ya conocida y estructural restricción externa de nuestra economía bi-monetaria".

“Esto no significa ignorar la cuestión fiscal, pero creemos que no sólo se trata de una cuestión de egresos sino también de ingresos, ante un sistema tributario que presenta múltiples problemas que van desde un 40% de la economía en negro, hasta la subfacturación de las exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones, pasando por la existencia de una multiplicidad de impuestos, alguno de los cuales ni siquiera recaudan lo que demanda su administración. Y lo que es más importante, la clara ausencia de percepción de riesgo en un sistema tributario no sólo preparado para la elusión y la evasión, sino para gravar producción y trabajo por sobre lo financiero", explica, dando a entender su punto de vista sobre el tema.

"Un showman-economista en la Rosada"

En este subtítulo titulado con ironía y sorna, la exfuncionaria busca dar contra bases "fundamentales" del Gobierno libertario. En primer lugar determina que los deseos que tiene el presidente, como las privatizaciones de empresas del Estado, la apertura libre y la desregulación de la economía, imitando al modelo menemista, son conceptos que nada "tienen que ver con el mundo actual".

"El nuevo presidente se declara libertario, anarco capitalista, enemigo del Estado, seguidor de la escuela económica austríaca - corriente de pensamiento que no aplica en ninguna parte del mundo -, su propuesta central durante la campaña electoral fue ajuste y dolarización y sostiene que la principal causa de la inflación es la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Califica al gobierno de la convertibilidad, a Carlos Menem y a Domingo Cavallo como el mejor gobierno, el mejor presidente y el mejor Ministro de Economía de la historia y pretende reeditar privatizaciones, aperturas indiscriminadas y desregulaciones sin reparar que el mundo que recibió a Carlos Menem como presidente nada tiene que ver con el actual", es el párrafo completo que elige la vicepresidenta para ir contra los "maestros" de Milei y sus sueños libertarios.

Otra crítica que recibe el líder de La Libertad Avanza en el documento publicado en las redes sociales de CFK es sobre su adoración por Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos. Allí se advierte que no comparten casi nada en común, "solo la afición por la red social X y alguna excentricidad con cierto grado de afinidad".

La justificación sobre este punto es que Trump, "con quien gusta identificarse el presidente Milei, "está en sus antípodas de pensamiento económico" y mientras que el republicano es "nacionalista, absolutamente proteccionista y es su antítesis hasta en lo personal" y "no sólo se casó 3 veces, sino que tiene 5 hijos, pero 'de dos patas', Milei no tiene nada de todo lo enunciado.

Milei, apuntado por Cristina como un "showman" y un reciclador de funcionarios.

El reciclaje de personajes políticos

"Una Argentina es imposible con los mismos de siempre", fue una de las frases más famosas de Milei utilizó durante la campaña electoral de 2023 y, ahora, fue la elegida por CFK para usarla en contra de su propio creador. "Lo mas relevante del nuevo presidente es que a pesar de haber sostenido como caballito de batalla que 'con los mismos de siempre' no se podían obtener resultados distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios".

Lo cierto es que, a pesar de que Milei buscaba dar una impronta de nuevas caras y frescura a la política argentina, en su Gabinete se encuentran funcionarios como Patricia Bullrich -ministra de Seguridad- y Luis Caputo -Ministro de Economía- uno de los principales fuertes del peronismo para reprocharle al nuevo oficialismo. El documento califica al economista como "artífice del endeudamiento serial del Gobierno de Mauricio Macri y retorno del FMI a la Argentina".

Las críticas no solo van a la elección de Caputo, sino también a la reaparición "estelar" de Federico Sturzenegger en las decisiones de Estado: "Este último personaje (Sturzenegger), sin haber sido designado como funcionario, resulta ser el compilador del DNU 70/2023 y del proyecto ley ómnibus", se aclara. Y agrega que fue "expresidente del BRCA durante el Gobierno de Macri y protagonista del Megacanje de la deuda externa junto a Domingo Cavallo en el Gobierno de Fernando De la Rúa".

"Ambos instrumentos (DNU y ley ómnibus) constituyen un paquete de modificaciones del sistema legal argentino a medida de los principales grupos empresarios y lo que es más grave aún, una reforma encubierta de la Constitución Nacional", apunta el documento sin muchos rodeos, comenzando a explicar otra de las grandes críticas que CFK busca dar contra Milei.

Caputo, uno de los talones de Aquiles del Gobierno. Su pasado fue elegido por CFK para ir contra el libertario.

En contra de la ley ómnibus, el DNU 70/2023 y la dolarización

"Al presidente le asiste el derecho de pretender reformar la Constitución, pero no puede hacerlo a través de un DNU o una ley, sino a través del mecanismo de reforma que prevé la propia Constitución Nacional. No deja de resultar llamativo que el presidente quiera anular la reforma que impulsó en 1994 su tan admirado presidente Menem", indica CFK para seguir manifestando su desacuerdo con los dos proyectos que el Gobierno de Milei sacó desde que asumió el poder.

Sin embargo, no solo hizo hincapié en eso, sino que también reprobó el programa "feroz" de ajuste "que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimentación el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado".

Para CFK, este programa solo se debe a una razón: la dolarización es el único plan que tiene Milei para el pueblo argentino. "Es más que evidente que en la cabeza del presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización", subraya.

La vicepresidenta explica por qué el plan de dolarización no estaría funcionando y, como un salvavidas, Milei tuvo que desembarcar en su Gabinete a personajes con prontuario en la política argentina: "Para llevar adelante este 'plan' (Milei) tiene que conseguir los dólares para rescatar la Base Monetaria y los pasivos remunerados del BCRA. Cuando en la campaña electoral se le planteaba que no tenía los dólares suficientes para ello, él contestaba que iba a obtener financiamiento de los Fondos de Inversión. Milei llegó a la presidencia pero el financiamiento no apareció. El que sí apareció como su Ministro de Economía fue el 'Messi' de las finanzas, Luis Caputo, endeudador serial en el gobierno de Mauricio Macri y junto a él, en el Proyecto de Ley Ómnibus, tres reformas fundamentales (modificación de los límites de la deuda soberana, liquidación del fondo de Garantía y Sustentabilidad de Anses y la habilitación para que se privaticen activos del Estado)", explica.

"En síntesis: el Poder Ejecutivo Nacional (Milei-Caputo) podrá volver a endeudar a la Argentina en dólares, sin límites y bajo jurisdicción extranjera sin pasar por el Congreso, podrá reestructurar la deuda externa sin la obligación de mejorar monto, plazo o interés, estará habilitado para liquidar el FGS de la ANSES y privatizar los activos del Estado. De aprobarse estas reformas, más que una autorización legal, el Congreso estaría otorgando patente de corso al Presidente y a su Ministro de Economía"

Ley ómnibus y DNU, dos instrumentos que CFK apunta como modificadores de la Constitución.

Milei también es criticado por desplegar "otra alternativa" para dolarizar. CFK lo acusa de licuar "los pasivos remuneras del BCRA y la Base Monetaria vía inflación". El presidente, según Cristina, "espera que la recesión brutal que está provocando interrumpa la inercia inflacionaria e inclusive le permita realizar una nueva devaluación previa a la cosecha".

No es poco lo que sigue, CFK explica que si Milei no consigue los dólares suficientes con las "facultades que le otorgaría el Congreso si se aprobara la ley ómnibus" el presidente podría emitir un bono en dólares sobre los pasivos remunerados del BCRA, también cada vez más licuados, dándose así "una tercera apropiación de los ahorros de los argentinos como desenlace de esta tercera crisis de deuda".

La dolarización: el talón de Aquiles de Milei

El documento no deja ni un segundo de tener en eje el plan dolarizador de Milei, ya que CFK cree que "la dolarización de la economía argentina implicará la clausura definitiva a la posibilidad de desarrollar nuestro país con inclusión social".

"El país no va a tener más dólares. Al contrario, vamos a tener menos dólares porque vamos a afectar la competitividad de la mayoría de los sectores productivos generadores de divisas y aumentará el peso de la deuda externa en nuestra economía, que ya es agobiante, convirtiéndose en el verdadero suplicio de Sísifo", concluye.

Perlitas: otras críticas que no pasan desapercibidas

CFK fue detallista, y no dejó de explicar, por lo bajo o por lo alto, todo lo que no aprueba del Gobierno de Milei. En primer lugar, y casi al final del texto, apunta contra "todas las medidas adoptadas hasta el momento" por el Poder Ejecutivo. A todas ellas las califica como "repeticiones de políticas ya ejecutadas en el pasado, inclusive algunas de ellas aplicadas con el Parlamento cerrado por la dictadura". "Todas fracasaron estrepitosamente provocando solo pobreza y dolor", advierte.

También critica otro "caballito de batalla" de Milei, como es la decisión de cerrar el BCRA: "No deja de resultar contradictorio y muy sorprendente que quien quiere cerrar el Banco Central para que los “políticos ladrones” no emitan más pesos porque cree que la única causa de la inflación es la emisión de pesos para hacer frente al déficit fiscal -o sea a la deuda en pesos del Estado- al mismo tiempo pretenda eliminar todas las restricciones que tiene el Estado para emitir deuda pública pero... ¡en dólares!, y para eso lo convoca como Ministro de Economía al endeudador serial de Macri que trajo nuevamente al FMI, Luis Caputo", no dejó pasar la oportunidad para hablar del actual ministro de la cartera Económica.

El viaje del presidente a Israel fue otro punto clave que Cristina decidió incluir en su carta para criticar su falta de patriotismo y su plan económico, otra vez. "El presidente Milei debería aprovechar su primera visita oficial a Israel para revisar algunos de sus diagnósticos en relación al rol del Estado y su importancia, como así también, a la idea de igualdad", comienza el párrafo.

"En efecto, el presidente se declara un admirador incondicional de la República de Israel pero, sin embargo, sostiene que el Estado aplasta a la gente y exalta al individualismo como el único camino para el ejercicio de la libertad. Por su puesto la palabra Patria le es un concepto totalmente ajeno. Debería aprovechar su estadía en ese país para leer al poeta Shaul Tchernijovski, quien escribió que 'El hombre no es más que un pequeño tramo de su tierra, el hombre no es sino la forma de su patria'; y comprender también, que la República de Israel fue creada a partir de la construcción de un Estado fuerte, presente y eficiente".

La visita de Milei a Israel: un consejo y una crítica por parte de CFK.

Además, advierte que Israel, a pesar de ser un aliado de Estados Unidos, sigue manteniendo su moneda y no dejó que su económica se dolarice. "Esperamos que la visita, además de reconfortarlo espiritualmente, haya sido de aprendizaje para revistar algunos conceptos más cercanos al dogma que a la razón", finaliza sobre el tema.

Por último, otra de las críticas más frescas hacia Milei fue sobre su relación -tensa- con los gobernadores de las provincias, tras la nota probación en la Cámara Baja del proyecto de la ley ómnibus. CFK condenó el "castigo" que el libertario les está dando a los jefes provinciales y enfatizó en que "necesitan los recursos que les corresponden por leyes, decretos o acuerdos previos que surgen del presupuesto 2023 -que es ley de leyes- y que les están siendo ilegalmente retenidos".

"Esto no es 'castigar a los gobernadores', sino perjudicar a todos los argentinos y las argentinas que, salvo en CABA, viven en las 23 Provincias. Cuando hablamos de toma y daca queremos ser claros: canjear recursos para las provincias a cambio de facultades extraordinarias o permiso ilimitado para endeudar aún más al país en dólares y privatizar patrimonio nacional a ciegas, coloca a quienes lo hagan en abierta contradicción con el Art. 29 de la Constitución Nacional", termina.

El documento completo