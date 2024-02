Martín Llaryora, preocupado por la democracia: "No quiero que vuelva el fascismo"

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, tuvo fuertes declaraciones contra la administración que preside Javier Milei en la Nación, al señalar que ciertas actitudes lo preocupan y decir: "Hay que defender la democracia. No quiero que vuelva la dictadura ni el fascismo".

En el marco del cierre del festival de la música en Villa María, Llaryora denunció sin vueltas el "ataque de los trolls" que lo tiene como blanco en las redes sociales desde que se cayó la "ley ómnibus" y el presidente difundió una "lista de traidores" a quienes culpó por el frustrado tratamiento del proyecto "Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" en la Cámara de Diputados.

"Que un Gobierno nacional publique una lista a los diputados que votaron en contra, tratándolos de 'traidores', es grave, Pero más aún cuando se ataca a artistas porque no les gusta o se persiga a periodistas por hacer una editorial. Eso es peligroso", aseguro el gobernador de Córdoba.

"Ahora también anuncian que van a armar en el Ministerio de Justicia, un organismo especial para investigar a los que votaron en contra de la ley. Bueno, así empezaron los regímenes fascistas. Y el país ya tuvo una experiencia maligna con este tema. Me preocupa por la democracia. Yo no quiero que vuelva la dictadura y el fascismo a la Argentina", aseguró con todas las letras el mandatario de Córdoba.

"La democracia se cimienta en la libertad de prensa, en la libertad de opinión y que si nosotros no defendemos a otros, aunque piensen distinto, no vamos a defender la democracia. Y no quiero la dictadura y el fascismo la Argentina", reiteró Martín Llaryora, aún cuando reafirmó ante los medios locales su compromiso a responder a "los agravios" con "diálogo y consenso".

Aunque recordó que los funcionarios siempre recibieron críticas, remarcó: "Lo que vos no podés hacer es armar una lista prácticamente como un pabellón de fusilamiento y hablar de 'traidores'. Cuando la democracia no tiene libertad de voces o de opiniones, deja de ser democracia", reflexionó.

La pelea de Nación y provincias

El gobernador dijo que tanto a él como a su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, están siendo atacados en las redes sociales con miles de "trolls". "A Pullaro también lo atacan simplemente por defender los derechos del interior".

"Necesitamos construir un país distinto. Y no puede ser un país en el que vos te enojás con uno y usás el Twitter de la cuenta oficial del Gobierno para que, al que no te acompañó, lo ponés en una lista", señaló.

"Nosotros vamos a responder a los agravios, con voluntad de diálogo; a los insultos, con voluntad de consenso. Y acompañaremos normativas como cuando dimos el voto en lo general y también algunos artículos. Pero había otros que eran 'invotables'", aseguró Martín Llaryora.

Además, sentó posicionamiento al señalar que "más allá de los insultos, nosotros estamos dispuestos a ayudar al Gobierno nacional para que encamine la economía, para que podamos progresar y que no sea otra oportunidad perdida. Ahora, también le digo que no cuente conmigo para entregar a Córdoba, a los trabajadores y a la región productiva de la Argentina".

También se refirió a la quita del subsidio al transporte a las provincias y del cese de pago para el Fondo de Incentivo Docente, que integra el salario de los maestros del país.

Al respecto, advirtió: "Si desde Nación quieren redistribuir distinto los fondos, que nos devuelvan nuestros recursos. Porque recordemos que la Argentina es una entelequia, que en definitiva, lo que distribuye es lo que producimos nosotros en el interior. Entonces, que cada uno se maneje con lo suyo, no tengo problemas. Que a Córdoba nos devuelvan lo que ponemos en retenciones que con eso nos sobra. El otro año pusimos 3.500 millones de dólares en retenciones", recordó Llaryora en un video que reprodujo el portal Villa María Vivo.