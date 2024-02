La Legislatura bonaerense aceita el engranaje para la primera sesión del 2024

El martes 20 de febrero comienza la acción en la Legislatura bonaerense , que al no ser año electoral debería ser de mayor actividad legislativa, motivo por el cual oficialismo buscara que diputados y senadores sesionen dos veces al mes.

Desde la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense anticiparon que la sesión del próximo martes será de carácter informativo. Alejandro Dichiara, titular de la Cámara Baja, planteará en el recinto los lineamientos establecidos entre los presidentes de los bloques y se terminarán de conformar las comisiones legislativas.

Recinto de la Cámara de Diputados bonaerense.

En declaraciones periodísticas, Dichiara afirmó que la idea es que en la Legislatura bonaerense se sesione cada 15 días: “El segundo miércoles de cada mes a partir de las 10 de la mañana”. El presidente de la Cámara de Diputados sostuvo que este ejercicio va a “generar previsibilidad en las comisiones legislativas y previsibilidad en el Gobierno que sabrá qué día sí o sí se sesiona". Y agregó: "Eso no quita que pueda haber alguna otra sesión más al mes si se necesita”.

Si bien no está previsto que en la primera sesión del año se trate algún tema por fuera de lo trabajado el año pasado, desde la oposición no descartan que el ejecutivo provincial quiera imponer algún tema sobre tablas. En diálogo con MDZ, un legislador referente de uno de los interbloques de la, por ahora, coalición opositora dijo: “En esta sesión no vamos a tratar ningún proyecto del Ejecutivo; vamos a tratar de sacar proyectos que tengan despacho de comisión, para que no pierdan estado parlamentario”.

El armado de comisiones legislativas es algo que oficialismo y oposición vienen charlando desde antes de fin de año. El oficialismo impondrá su peso electoral por lo que presidirá las comisiones más importantes que son las ministeriales: Economía, Salud, Educación y Seguridad.

A pura rosca, el diputado massista , Rubén "El Turco" Slaiman hablando con en el presidente del interbloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena

Para determinar las presidencias restantes y vicepresidencias se utilizaría el sistema de proporción, es decir bancas sobre votos, por lo que el bloque de Unión por la Patria se quedaría con la mayoría de las comisiones legislativas, el segundo lugar en el manejo de comisiones seria para los interbloques que integran Juntos por el Cambio (PRO, UCR y Coalición Cívica)

Mientras que entre los bloques libertarios (puros y los massistas) y el bloque conformado por los radicales disidentes más el GEN, se discutirá las autoridades de las comisiones legislativas restantes.

Uno de los legisladores oficialistas que busca presidir una de las comisiones de peso se mostró esperanzado en que haya acuerdos: “Seria lógico que podamos acordar y que cada sector pueda tener su representación en la conducción de las comisiones”.

Asimismo, agregó que desde la presidencia del bloque les dieron libertad de elección: “Nos dijeron que nos anotemos en todas las comisiones que quisiéramos, nos dieron plena libertad de elección”.

En tanto, se acordó entre los presidentes de los bloques mayoritarios y el titular de la Cámara Baja que los unibloques no presidan comisiones legislativas.

Por otra parte, en el Senado bonaerense las comisiones legislativas se repartirán utilizando el mismo criterio que en la Cámara Baja. El oficialismo con 21 senadores presidirá un número mayor de comisiones, seguido por los 19 legisladores de los interbloques de la coalición opositora y los 6 senadores que entraron por La Libertada Avanza repartidos en cuatro bloques (tres unibloques y un bloque con 3 senadores que serían cercanos al massismo) se disputarán la conducción de, como máximo, dos comisiones legislativas. Última sesión en el Senado de la provincia de Buenos Aires.

De esta forma, la Legislatura bonaerense buscará salir de la parálisis del año pasado, producto de las elecciones y los escándalos generados por las tarjetas de Julio “Chocolate” Rigau y el YateGate de Martín Insaurralde. En tanto, el Senado, que se creía blindado, recibió el coletazo de la investigación generada tras la detención de “Chocolate“ que descubrió otra “red” de empleados fantasmas en la Legislatura provincial.