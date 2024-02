Con fuertes críticas a Javier Milei y referencias a San Valentín, reapareció Cristina Fernández de Kirchner

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reapareció este miércoles a través de un posteo de redes sociales en el cual, tomando como referencia a San Valentín y su "amor por la Patria", publicó un extenso documento de 33 páginas titulado "Argentina en su tercera crísis de deuda. Cuadro de situación". El mismo comienza con una cita de Juan Bautista Alberdi y contiene críticas, por primera vez, al presidente Javier Milei.

En el documento, CFK califica al jefe de Estado como un "show-man economista en la Rosada" y advierte que una de las propuestas de su gestión, la dolarización, "significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo" de la Argentina.

"En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo 'Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación'. Va con cita de Juan Bautista Alberdi", escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de X (antes Twitter).

A lo largo del texto, Cristina Kirchner realiza un repaso histórico de lo que para ella son las tres crisis de deuda, ninguna responsabilidad de Gobierno kirchneristas (o albertistas). La primera, queda encuadrada entre los años 1976 y 1989, es decir, entre el Gobierno de Facto y la vuelta a la democracia con el mandato de Raúl Alfonsín. La segunda entre 1989 y 2011, con los gobiernos de Carlos Menem y el período de Fernando De La Rúa. La tercera, y última, desde el 2016 hasta la actualidad.

Sobre este último endeudamiento, Cristina sostiene que el país "está atravesando la tercera crisis de deuda incubada en el gobierno de Mauricio Macri por el brutal endeudamiento contraído con fondos de inversión, agravado por el retorno del FMI a nuestro país con un préstamo de volumen y condiciones inédito y escandaloso".

Luego pasa rápidamente por arriba los cuatro años de su Gobierno de coalición, en el que fue vicepresidenta de Alberto Fernández, realizando una leve autocrítica: "Sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del Gobierno del Frente de Todos que, como dijimos, no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda".

Tras ese reconocimiento del fracaso del último Gobierno, se mete de lleno en la crítica a Javier Milei y los primeros dos meses de Gobierno de La Libertad Avanza: "Hasta el momento, el nuevo Gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado". Y agrega: "Es más que evidente que en la cabeza del presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico".

En cuanto a la propuesta de dolarización, la exvicepresidenta indica que esa iniciativa "significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo de nuestro país". "Otorgar patente de corso para que (el presidente Javier) Milei y (el ministro de Economía, Luis) Caputo sigan endeudando al país en dólares, mediante la derogación de las leyes de Sostenibilidad de la Deuda y la eliminación de las restricciones existentes en materia de reestructuración de deuda externa, significaría una verdadera catástrofe de carácter irreparable", sostiene el documento.

