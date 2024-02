Un rumor encendió las alarmas en el PAMI, pero afirman que es "pescado podrido"

El desconcierto que existe en las oficinas del PAMI es total. Han pasado dos meses desde que asumió el nuevo gobierno y aún no se han designado autoridades en Mendoza, algo inédito para los más memoriosos. Pero por si eso fuese poco, los rumores de los posibles nombramientos se agitaron en los últimos días cuando se viralizó un audio en el que el exintendente de Las Heras, Daniel Orozco, afirma que presentó su currículum y su nombramiento está por salir. Para muchos es "pescado podrido", para otros sería una declaración de guerra y hay quienes le dan cierta entidad al rumor.

Desde diciembre hasta hoy son varios los nombres que se mencionaron en las oficinas de PAMI como posibles funcionarios. Había versiones que apuntaban a radicales como Claudia Najul y Ana María Nadal como candidatas, mientras que el demarchismo intentaría posicionar a César Sayavedra. La aparición de Daniel Orozco en escena cayó como un baldazo de agua fría.

En el audio el exintendente de Las Heras asegura que han estado gestionando cargos "por canales diferentes" y sostiene que ya le pidieron que se haga cargo del PAMI en Mendoza. Personas vinculadas al PAMI confirman que es cierto que se le pidió el currículum pero aclaran que eso no quiere decir que vayan a designarlo.

Si llegase a concretarse el nombramiento de Orozco, sería un ataque directo al gobernador de la provincia de Mendoza Alfredo Cornejo. Desde que Orozco dejó el frente Cambia Mendoza para competir contra Cornejo como candidato a vicegobernador de Omar De Marchi, ambos se declararon la guerra. Al punto que Orozco dejó el municipio salpicado por innumerables causas judiciales que lo tienen como imputado.

Pero incluso desde La Unión Mendocina admiten su sorpresa al escuchar el audio de Orozco. Eso indica que, de ser cierto su posible designación, no habría sido ese el "canal" por el cual la gestionó. Las interrogantes que se abren entonces son varias.

"Ahora viste que vamos a asumir. Hoy día llamamos por teléfono a Buenos Aires y me han pedido el currículum y todo lo demás. En este momento ya con Milei nos están dando cargos importantes. Lo estamos haciendo por distintas vías, por canales diferentes. ¿Me entendés? Pero ya me pidieron que me haga cargo de PAMI acá a nivel provincial", afirma Orozco en el audio que se viralizó.

¿A quién le envió ese audio? ¿Fue el propio Orozco el que lo viralizó para instalar su nombre? ¿Cuáles son esos canales si desde La Unión Mendocina admiten su sorpresa?

Mientras esas preguntas sobrevuelan los pasillos de la política, dentro del PAMI se incrementa la incertidumbre de los trabajadores. Todas las semanas surgen nuevas versiones y distintos candidatos se prueban el traje, pero los días siguen pasando y la conducción de la obra social de los jubilados sigue acéfala.

Durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández las autoridades fueron elegidas por dirigentes provinciales. Macri nombró al médico de Alfredo Cornejo, Carlos Valcarcel, mientras que en el último gobierno Anabel Fernández Sagasti pidió que se designe al ciurquista Martín Sevilla. La caída de la ley ómnibus crispó las relaciones entre Javier Milei y Alfredo Cornejo por lo que está en duda si el gobernador tendrá injerencia en las designaciones que aún están sin confirmarse. Además del PAMI lo mismo pasa en Anses, Vialidad Nacional y otras dependencias.

Lo llamativo es que Daniel Orozco militó la candidatura presidencial de Sergio Massa y jugó en contra de Milei en el balotaje.