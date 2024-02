Qué dijo Petete Martínez, el periodista cordobés atacado en redes por Javier Milei

El presidente Javier Milei quedó otra vez en el ojo de la tormenta por el uso de sus redes sociales, donde utiliza el recurso del retuit para atacar a quienes piensan distinto a él, a otros espacios políticos o a periodistas de distintos medios del país. El lunes, entró en polémica con el comunicador cordobés Jorge "Petete" Martínez, quien trabaja para radio Mitre y El Doce TV de la provincia mediterránea.

Javier Milei retuiteó un posteo de la cuenta "Contribuyente Rebelado" donde se puede leer que "Jorge 'Petete' Martínez, trabaja para Radio Mitre y El Doce TV. Uno de los grandes defensores del peronismo local. Actualmente ferviente opositor al Presidente Milei".

Y agrega, en otro tramo del tuit, que por pauta oficial de la provincia de Córdoba, Radio Mitre percibe "$297.989.023" y El Doce (Telcor Saci) "$1.135.231.714". El posteo fue acompañado por una foto del periodista en cuestión.

Este martes, fue el propio periodista quien recogió el guante y en el noticiero de El Doce TV habló sobre lo sucedido. "Es fuerte que un presidente de la Nación avale la cuenta de un troll. Una cuenta trucha donde concretamente me agrede. Se hace referencia a mi nombre poniendo el monto de la publicidad".

"Con mi cara pone montos. Ni siquiera el kirchnerismo me hizo semejante cosa. No me pongo en víctima, tampoco puedo polemizar con el presidente. Yo soy una hormiga, una mosca. El presidente podría aplastarme. Me describe esa cuenta trucha como un férreo opositor. Lo critico a Milei y lo he criticado. No he escondido mi opinión. También he criticado al kirchnerismo y al peronismo de Córdoba", resaltó.

Y agregó: "Acaso los cordobeses no saben que me querellaron en el gobierno de De la Sota y me pretendieron silenciar y que he tenido situaciones polémicas con todos los dirigentes políticos".

"Decirme empleado es una ofenda. No pretendo disculpas públicas del presidente porque no existo. Soy un simple periodista del interior. Me encantaría que el presidente se informe antes de denostar a un ser humano que tiene familia", explicó el comunicador cordobés.

"Me preocupa la incitación a la violencia. No tengo chaleco antibalas. No ando con auto blindado. No tengo custodia. Me muevo como cualquier vecino. Es muy peligroso jugar con este tipo de cosas", cerró Martínez.