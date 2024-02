Diferencias en el radicalismo: el presidente del partido en Mendoza pidió que se "respete la voz de los gobernadores"

Andrés "Peti" Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza, se refirió a las diferencias internas existentes en el partido a nivel nacional, a la hora de apoyar decisiones y planteos del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. También habló de la posible alianza entre el PRO y la Libertad Avanza y su impacto en la Legislatura.

"La discusión nacional es una discusión que todavía está por darse dentro del radicalismo. Con Luis Petri compartimos esta idea de apoyar al Gobierno. De hecho, él forma parte y nosotros nos hemos manifestado a favor de de apoyar. En eso tenemos bastante sintonía. Creo que también hay una discusión a nivel país, pero fundamentalmente en el radicalismo tiene que darse un debate hacia el interior, en donde se respete la voz de los gobernadores. Cinco son radicales, que son quienes están al frente de de las provincias, los que más expuestos están y a los cuales el partido debería acompañar", sostuvo Lombardi en diálogo con "Recalculando" por MDZ Radio respecto de las diferencias entre miembros de la UCR, lo que se vio claramente expuesto durante la votación de los artículos de la caída ley ómnibus.

"Esa construcción de cinco gobernadores y, en todo caso, la mesa de diez gobernadores de Juntos por el Cambio tiene que que ir marcando la agenda de compromisos con el Gobierno nacional. La sociedad nos puso a nosotros en un rol de oposición, pero también tenemos un mensaje de cambio. Hay un 56% de votos que acompañó a Milei en el balotaje, que está compuesto por un poco más de 1/3 de sus votos iniciales y un gran aporte de votos Juntos por el Cambio", sumó.

Asimismo, Lombardi hizo mención a su relación con el senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, quien se ha mostrado más combativo a la hora de establecer acuerdos con Javier Milei. "Tanto Martín como nosotros reconocemos que no queremos quedar dentro de los que obstruyen este Gobierno. Queremos que le vaya bien. En algunos temas queremos colaborar. Tal vez la gama de temas en los cuales nosotros estemos dispuesto a colaborar sea más amplia que la de Martín. Pero, también, él sabe que el centro de gravedad del radicalismo pasa por sus gobernadores y por los bloques legislativos".

En relación a la latente posibilidad de que La Libertad Avanza selle un acuerdo con el PRO para conformar un interbloque en el Congreso, crecen las dudas sobre cuál debería ser el rol de la UCR, que durante años trabajó codo a codo con el PRO. En ese orden, Lombardi opinó: "Creo que el radicalismo tiene que dar un debate hacia su interior para definir una posición. En Mendoza hemos sido muy claros. Creemos que el radicalismo debe colaborar y acompañar en el plan de gobierno de Milei, pero que no lo debe hacer a tontas y a locas, sino que debe ser un acompañamiento inteligente. Y, fundamentalmente, tiene la responsabilidad de defender los intereses de la provincia. Entonces, todas aquellas decisiones políticas o económicas que afecten los intereses de Mendoza, el radicalismo de local, no va a acompañar. Por ejemplo, la quita del subsidio del transporte público. Hay cosas que sí se acompañan, Los legisladores nacionales, tanto Lisandro Neri como Pamela Verasay, trabajaron mucho en enriquecer el proyecto de la ley Bases, que después terminó fracasando. Incluso votaron a favor, en particular, la mayoría de los artículos.

Sobre cómo podría repercutir esto en la conformación del frente Cambia Mendoza, indicó: "En lo que tiene que ver con Cambia Mendoza, siempre ha sido una construcción mucho más amplia que Juntos por el Cambio. No es solamente la integración con el PRO, pero no tenemos dudas de que vamos a seguir confluyendo con Hebe Casado y con todo el con todo el PRO en la construcción de Cambia Mendoza".

Andrés Lombardi asumió en diciembre como presidente de la UCR.

En otro tramo de la entrevista, habló de los recortes llevados a cabo por Javier Milei y su equipo. "Creo que tiene que ser una medida inteligente. Si ellos van a quitar el subsidio y Mendoza va a tener que seguir financiando y subsidiando el transporte público, que eliminen el impuesto que está creado para para subsidiar al transporte público, el de combustible. Si no, es repetir la misma técnica de siempre. 'Vamos a subir el IVA del 18 al 21, pero por un momento nada más' . Y así han pasado ya tres décadas en donde el IVA está en el 21%. en la Argentina. Con el impuesto a los cheques ya llevamos más de diez años. Si vamos a eliminar el problema del subsidio al transporte público, eliminemos también la fuente de financiación y cosa que la sociedad tenga un costo menor en combustible. Creo que eso puede ser más lógico que eliminarlo. Por ejemplo, en Mendoza, en donde el 90% de los subsidios son provinciales y que era un pequeño aporte. No disminuirlo en la misma cuantía en lo que tienen que ver con el AMBA. Por eso digo tiene que ser ser más racional y menos improvisada la estrategia para ala relación con las provincias. Si elimina las transferencias discrecionales, a Mendoza no le afecta. En los últimos cuatro años no recibió ATN por fuera de lo que tiene que ver con los fondos de coparticipación", dijo.

"Nosotros favorecemos ese diálogo. Creemos que tiene que haber un esfuerzo de aquellas provincias que no han cuidado la planta de personal y han gastado más de lo que percibido. El Gobierno nacional tiene mucho para hacer en condicionarlos con los aportes discrecionales. El sistema de coparticipación argentina funciona al revés: premia a los que no hacen las cosas bien. Entonces, si una provincia está con problemas presupuestarios, va la Nación y los socorre, cuando en realidad debería ser ayuda para que ordenen sus cuentas públicas. Hay que favorecer que el resto de la provincia sigan bajando los impuestos provinciales, que se reactive la economía, que sea más fácil invertir y que se le ponga menos trabas al sector privado. Ese es el camino, que en el fondo también la sociedad votó. Y, frente a eso, es el plan de gobierno que debería presentar Javier Milei", aportó Lombardi. Javier Milei necesita apoyo de otros espacios.

"Es un año que está muy marcado por la discusión a nivel nacional y la situación económica de Mendoza, tanto en lo que refiere a economía en general como en las cuentas públicas de la provincia. Ha marcado el mes de enero y va a marcar los primeros meses de este 2024. Es decir, si el plan a nivel nacional de ajuste y de estabilización económica funciona, Argentina va a entrar en un proceso donde va a ir disminuyendo paulatinamente la inflación y por lo menos va a detener la caída que ha experimentado. Y cuando hay un crecimiento económico a nivel nacional, a Mendoza siempre le ha ido mucho mejor en los números. Está preparada para esos momentos", comentó acerca de los desafíos para el 2024.

"Las cuentas públicas de la provincia en los últimos siete años han estada equilibradas, con lo cual no tenemos el problema del déficit público. Es cierto que esta caída de la recaudación, tanto por la eliminación de impuestos como por la caída producto de la recesión económica, disminuye el superávit que tenía la provincia. Empieza a tener sentido reconsiderar algunos gastos de algunas y, especialmente, algunas inversiones en obra pública que tenían planeado los distintos gobiernos, tanto nacional, provincial o municipal. Creo que que el debate en los primeros meses pasa por ahí: por mantener las cuentas públicas ordenadas", cerró.