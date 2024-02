Qué sectores estatales aún no aceptan la oferta salarial del Gobierno de Mendoza

Continúa la ronda de negociaciones paritarias en Mendoza y solamente falta que comuniquen su respuesta tres sectores. Se trata del Sindicato Unido de los Trabajadores (SUTE), la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial y el Instituto de Juegos y Casinos

Mientras tanto, los representantes gremiales del Sindicato de los Trabajadores de Vialidad (Sitravi), que aglutina a los agentes de la DPV (Dirección Provincial de Vialidad); el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) y, posteriormente, los referentes de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), aceptaron la propuesta superadora del Gobierno provincial días atrás. Este último viernes, tras la asamblea de delegados, desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) del Régimen 27 dieron el sí, aunque con acusaciones de por medio al asegurar que "se trata de un decreto encubierto, indiscutible, sin empatía y sin noción de la realidad que viene sufriendo la población mendocina y los profesionales respecto del acceso a la Salud".

Se suman a la decisión adoptada por quienes dieron una contestación afirmativa: Tesorería, Contaduría, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, Subsecretaría de Trabajo, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, la Asociación de Trabajadores del Estado en los regímenes 5 (Administración Central), 15 (personal de la Salud), 35 (del área de Ambiente), Guardaparques y Régimen 13 (Parques).

La oferta salarial de la alternativa 1 implica el pago de $90.000 durante febrero, una suma no remunerativa y no bonificable y el incremento para febrero y marzo del 15%, respectivamente. Asimismo, se mantiene la cláusula de garantía, la cual establece que la próxima reunión paritaria se realizará el 3 de abril.

AMPROS manifestó su descontento.

La situaciones del SUTE, Judiciales y Casinos

El SUTE bajará a la bases una de las dos propuestas acercadas y comunicará su respuesta el próximo viernes 16 de febrero. Desde la conducción gremial aseguran que tanto la alternativa 1 como la 2 son "igual de insuficientes" y "miserables", pero solamente la primera opción será la que se pondrá sobre la mesa.

La misma consiste en una suma fija de $90.000 para pagar en febrero no remunerativa y no bonificable. También un incremento de 15% en febrero y 15% en marzo. La otra, que no será tenida en cuenta, otorga aumentos de 16% en febrero y 16% en marzo.

Por otro lado, el Gobierno propuso la modificación del Salario Mínimo Neto Garantizado Docente, el que a partir del mes de marzo pasará de $250.000 a $290.000. Es decir que a partir del próximo mes un docente inicial con dos cargos tendrá un salario de bolsillo asegurado de $580.000.

En lo que respecta a la negociación paritarias de Judiciales, la entidad gremial dará a conocer su respuesta oficial sobre las dos propuestas el lunes 19 de febrero.

En el caso de Casinos, se reunirán nuevamente con el Gobierno el viernes 16 de febrero. Carina Sedano, secretaria general del SUTE.

Por ahora, los trabajadores de la Tesorería General de la Provincia fueron los únicos que aceptaron la segunda alternativa, por lo que sus haberes tendrán una recomposición de 16% en febrero y 16% en marzo, sin el pago de la suma de $90.000.

Luego de las reuniones llevadas a cabo el último viernes, Mariana Lima, directora de Política Salarial y Análisis del Recurso Humano, expresó: “Hemos arribado a diferentes acuerdos con los distintos gremios, quienes aceptaron una de las dos propuestas que ha formulado el Gobierno, y hemos recibido por escrito la comunicación de AMPROS aceptando una de las ofertas, por lo que alcanzamos, hasta el momento, catorce acuerdos con distintos sectores de la Administración Pública”.