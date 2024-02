El guiño de Luis Caputo al editor de la revista Forbes para avanzar con la dolarización

El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en redes sociales un mensaje de una usuaria, quien publicó un video del empresario Steve Forbes donde se refiere a la posibilidad de avanzar con la dolarización en la Argentina.

En una carta abierta, el editor de la revista Forbes planteó que Javier Milei debe avanzar en la sustitución del peso argentino por el dólar estadounidense lo más pronto posible para terminar con la inflación y asegurar un crecimiento de la economía.

"Ya lo dije antes y lo repito, nuestro presidente es hoy una de las 5 personas más influyentes del mundo. Mucha gente en nuestro país no tiene idea la dimensión que ha cobrado su prédica. Los ojos del mundo están mirando lo que pasa en Argentina", escribió Caputo en su cuenta de X al compartir el video de la usuaria Eleonora Cole.

En la grabación, que se encuentra en el canal de YouTube de la revista estadounidense, Forbes destacó la figura de Javier Milei y consideró que su discurso en Davos fue "uno de los más grandes discursos de nuestra época".

"Sobre sus hombros descansa no sólo el futuro de su país, sino también la causa de la libertad y los mercados libres en todo el mundo", indicó el también ex candidato presidencial republicano. Sobre la dolarización, el empresario de medios subrayó que "no es cierto" que la Argentina no reúna "suficientes dólares" para avanzar con ese proceso.

"Su Gobierno ya tiene billetes verdes más que suficientes para comprar cada billete y moneda de peso que hay en circulación y le sobra mucho dinero", recalcó.

Asimismo, le aconsejó a Javier Milei que avance con la baja de impuestos a la par del proceso de dolarización. Por último, le dejó una tajante advertencia al mandatario: "Si no dolariza inmediatamente la economía no tendrá éxito y ese fracaso desacreditará la filosofía del libre mercado, tan necesaria para un mundo mejor".