"Idiota": Juan Grabois explotó de furia tras la denuncia a Dillom por sus dichos contra Luis Caputo

Juan Grabois se metió en la controversia que tuvo como protagonista al cantante de trap, Dillom, quien en pleno show en el Cosquín Rock le dedicó una polémica frase al ministro de Economía, Luis Caputo.

"A Caputo en la Plaza lo tienen que matar", fueron las palabras del artista que generaron revuelo entre el público y las redes sociales. La escandalosa dedicatoria hacia el funcionario desembocó en una denuncia contra el músico por "incitación a la violencia y amenaza agravada".

"No podemos seguir normalizando la anormalidad. La libertad de expresión tiene límites y son claros, la ley, la ilicitud, el tipo penal que entiendo que se configuró y debe ser investigado por el Poder Judicial", advirtió el letrado al argumentar su decisión.

En ese marco, el dirigente de Unión por la Patria cargó contra el abogado Jorge Monastersky, autor de la acción judicial, y aprovechó para cuestionar a los seguidores de La Libertad Avanza.

"Hay que ser idiota para denunciar una canción de protesta. Para colmo tú gobierno ofrece cárcel o bala, tus militantes amenazan con bombas y tiros, tus parapoliciales horca o exilio. Sin pizca de chiste", disparó en la red social X.

"Este pibe esta cantando. No hay credibilidad, firmeza, seriedad ni entidad. No se dan circunstancias objetivas ni subjetivas. No tipifica. Volvé a la facultad Jorge Monastersky", sentenció Grabois.