Qué dijo Javier Milei sobre los posibles candidatos a reemplazar a Giordano en Anses

Luego de tomar la decisión de echar al cordobés Osvaldo Giordano de la Dirección Ejecutiva de la Anses, Javier Milei comentó que tiene "cuatro candidatos" para el puesto, en una entrevista brindada desde Roma, este sábado por la mañana en Radio Mitre.

"En el caso de ANSES, tenemos cuatro candidatos, que son candidatos técnicos. Además, dado el interés del papa Francisco en lo que estamos haciendo en Capital Humano, vino Sandra Pettovello a Roma y, como ANSES depende de ella, en algún momento estaré trabajando en eso", indicó el presidente.

Milei le pidió ayer la renuncia al titular del Anses, Osvaldo Giordano, y a la secretaria de Minería, Flavia Royon, al considerar que para estar en su gobierno los funcionarios deben estar "comprometidos", según anunció anoche la Oficina del Presidente (OPRA).

"La crisis económica heredada y el momento histórico actual requieren funcionarios públicos comprometidos con la modernización, simplificación y desburocratización del estado. Quienes asumen la responsabilidad de un cargo público deben comprender la dura realidad que enfrentan los argentinos y defendernos del constante ataque de aquellos que pretenden sostener sus privilegios a costa del hambre del pueblo", había resaltado el oficialismo en un comunicado.

Al mismo tiempo, informaron desde Casa Rosada que "los respectivos funcionarios que los sucederán en esos cargos serán anunciados en los próximos días".

Alianza con el PRO

El presidente también se refirió a la posibilidad de profundizar su acercamiento con el PRO: "Siempre hablé de un ordenamiento político. Yo no tengo la culpa de que no la vean. Si no la ven, no la ven".

Consultado sobre si se va a explorar un acuerdo con el partido amarillo, respondió: "Obviamente, porque de modo espontáneo y natural se dio después de la ley del 22 de octubre y se convalidó en los hechos de la Cámara del último día. Me parece que es algo que naturalmente fluye hacia ello, además que nos llevamos muy bien".

Además, contó que tiene tiene "un diálogo fluido" con el expresidente Mauricio Macri, aunque aclaró que no tiene injerencia en el Gobierno: "Son todas especulaciones desde los medios. No es el tipo de charla que tengo con el presidente Macri".

De esta manera, negó que el líder del PRO le haya sugerido nombres de dirigentes del partido amarillo para sumarse al Gobierno.