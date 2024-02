Javier Milei, desde Roma: contundente afirmación del presidente sobre la dolarización

El presidente Javier Milei insistió en que el fracaso de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados fue una "decisión" tomada por él y que sirvió como "experiencia" para "dejar en evidencia quiénes son los estafadores que engañan a la gente y están en la política para hacer negocios".

"Fue una decisión mía" que se cayera la iniciativa legislativa en la votación en particular y retornara al debate en comisiones, sostuvo el mandatario.

En declaraciones a Radio Mitre desde Roma, a la espera de su primera audiencia con el papa Francisco, el jefe de Estado apuntó contra "los diputados que han traicionado a las ideas de la libertad y al electorado, diciendo que venían por el cambio y demostraron que estaban dispuestos a desguazar la ley con tal de no tocar sus privilegios de casta".

Para Milei, el traspié legislativo "mostró quiénes están verdaderamente del lado del cambio y dejó en evidencia quiénes son los estafadores que engañan a la gente y están en la política para hacer negocios".

"Como experiencia, como principio de revelación, fue fabuloso lo que ha pasado. Ésto no afecta a la dinámica de corto plazo, solamente es sobre el largo plazo", añadió.

Inminente dolarización

El presidente Javier Milei aseguró que su Gobierno está "a nada" de poder llevar a cabo la dolarización que había prometido durante la campaña electoral.

"Cada vez estamos más cerca de poder dolarización. Tenemos acumulados cerca de 7 mil millones de dólares de reservas y la base monetaria son 7 mil, 8 mil millones de dólares. O sea, estamos a nada", subrayó el mandatario.

En declaraciones a Radio Mitre, el jefe de Estado aclaró que no cree que sea posible concretar la medida este año: "Demanda un poco más de tiempo, porque hay que hacer reformas en el sistema financiero para que sea apto para un sistema dolarizado. Estamos muy cerca".

Su encuentro con el Papa

El presidente Javier Milei auguró hoy que tendrá un "diálogo muy fructífero" con el papa Francisco, a quien saludará mañana en el Vaticano en la ceremonia de canonización de la primera santa argentina, Mama Antula, y con quien mantendrá el lunes una audiencia privada, y dijo que Jorge Bergoglio es "el argentino más importante de la historia".

"Vamos a tener un diálogo muy fructífero, igual que cuando hablamos por teléfono apenas asumí. Y ojalá que tengamos la posibilidad de que la salud del Papa esté en condiciones como para que venga a visitar a los argentinos", dijo Milei desde Roma en declaraciones que realizó esta mañana.

El mandatario destacó que Jorge Bergoglio "es el argentino más importante de la historia" y añadió: "Es un Papa, no podemos perder esa perspectiva y no puede quedar atrapado en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual".



"Es una figura muy importante, el sostén moral en especial en un país con tanto arraigo en el catolicismo, es el jefe espiritual de los católicos y no es una cuestión menor", concluyó.

La agenda presidencial

Milei llegó ayer a Roma para participar mañana de la canonización de la que será la primera santa argentina, Mama Antula, y reunirse el lunes con Francisco además de con su par italiano Sergio Mattarella y con la primer ministro del país europeo, Giorgia Meloni.



El presidente participará mañana desde las 9.30 de Roma (5.30 de Argentina) de la canonización de la laica consagrada María Antonia de San José Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, que se convertirá en la primera santa del país en una ceremonia que será presidida por Francisco en la Basílica de San Pedro.

Antes de la ceremonia que durará de cerca de dos horas, Milei y la delegación saludarán al Papa en la sacristía, informaron a Télam fuentes vaticanas.

En tanto, el lunes, a las 9 de la mañana de Roma (5 de Argentina), el pontífice recibirá a Milei para una audiencia privada luego de la que también saludará a la delegación que integran además la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la canciller Diana Mondino, quienes estuvieron en Israel, primer destino de la gira presidencial.

Para la agenda en Roma se sumaron a la comitiva oficial los ministros Guillermo Francos (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano), y el anunciado secretario de Culto, Francisco Sánchez.

El encuentro será en la biblioteca privada del segundo piso del Palacio Apostólico del Vaticano y, tras ver a Francisco, Milei mantendrá una reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal italiano Pietro Parolin.

Según estimó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, la audiencia privada entre Milei y el Papa se extenderá por 15 minutos.

Tras la etapa en el Vaticano, el presidente visitará a su par italiano Sergio Mattarella y luego se reunirá con la premier Meloni, antes de regresar el lunes por la noche a Buenos Aires en un vuelo de línea.