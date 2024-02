Martín Llaryora: "No se trata de cerrar los números nacionales dejando que caigan las provincias"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, abrió el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un contundente mensaje al Gobierno nacional que preside Javier Milei, más allá de puntualizar las prioridades que tendrá la provincia para el 2024.

En su oratoria, Llaryora prometió un acompañamiento al Gobierno nacional en su “proceso de reconstrucción" de Argentina, aunque enfatizó que debe haber “respeto mutuo” entre las provincias y la Nación.

Aunque sin mencionarlo, sus palabras aludieron a los dichos del mandatario nacional que trascendieron de una reunión de Gabinete en el que amenazaba con desfinanciar a los gobernadores de no tener acompañamiento en el tratamiento de la ley Bases en el Congreso.

En el inicio de su discurso, el gobernador de la provincia de Córdoba se centró en la profunda crisis económica que golpea a los argentinos y que, aseguró, "se profundiza día a día en todas las provincias". "No hay una que se salve. Estamos en una de las peores crisis económicas y sociales de la República Argentina. La inflación está en niveles históricos e impacta de lleno en las economías regionales", dijo el mandatario cordobés.

Precisó que el consumo mostró en diciembre una contracción de 2,4% respecto de noviembre del año pasado. "Todo indica que, de seguir así, se agudizará la situación de estanflación en el país con consecuencias sociales adversas fundamentalmente para los más vulnerables”, reconoció Martín Llaryora.

“Además, debemos sumar la caída de la recaudación provincial que deteriora la economía. Lo que ratifica que fue acertada la decisión de impulsar difíciles medidas de responsabilidad fiscal, como la reducción de haberes en esta Cámara para que, a pesar de la crisis, Córdoba no pare”, subrayó.

"El presidente Javier Milei sabe que, del mismo modo que acompañaremos el proceso de cambio, también vamos a defender los intereses de Córdoba", aclaró Llaryora. Foto: Gobierno de Córdoba

Respecto a Javier Milei, aseguró: “Tuvimos una relación correcta con la Nación. Apoyamos a un Gobierno que recién iniciaba. Pero esa relación tiene que estar basada en el respeto mutuo, con dialogo franco y abierto para construir un país mejor”.

En ese aspecto, precisó que se tomó la decisión de dar quorum en Diputados para acompañar el debate de la ley ómnibus y dijo que, sin el apoyo de la provincia de córdoba, “no podría ser tratada”.

“Algunos plantean el costo político de acompañar, cuando no somos oficialismo. Pero dijimos que no íbamos a poner palos en la rueda a quien gobernara, más estando en minoría en el Congreso. Y el presidente Javier Milei sabe que, del mismo modo que acompañaremos el proceso de cambio, también vamos a defender los intereses de Córdoba y dar nuestras ideas para ayudar a la Argentina”.

“El Gobierno propone la búsqueda del equilibrio de las cuentas públicas, y nuestro apoyo institucional será solo a aquellas medidas oportunas. Pero le diremos no a aquellas medidas que creamos que son perjudiciales para los intereses cordobeses”, enfatizó.

“Córdoba reitera la defensa irrestricta de los sectores productivos, las economías regionales, los industriales, las universidades, la educación y la actividad cultural. Decimos no a las retenciones, no acompañaremos medidas que desgarren el tejido productivo y social del país. No estamos de acuerdo que para alcanzar la calma fiscal se busque la paz de los cementerios. Insistimos: todo plan fiscal debe ser acompañado por un plan de desarrollo económico y productivo”, advirtió Martín Llaryora.

El recuerdo del 2001

Y en una suerte de proyección de lo que puede ocurrir si la administración nacional sólo se centra en la macroeconomía y desampara a los sectores vulnerables, Llaryora recordó los trágicos sucesos ocurridos en el 2001, con la crisis institucional que causó la renuncia anticipada del por entonces presidente Fernando De la Rúa.

“La crisis del 2001, empezó antes del 2001 y lo veíamos venir en 1998, 1999 y 2000. Tal vez para algunos, el plan macroeconómico cerraba. Para otros, lo único que cerraba eran las pequeñas fábricas que despedían gente y las pymes. La falta de un plan productivo llevó a la crisis del plan económico”, argumentó el mandatario cordobés. “Desde el corazón federal de la Argentina, le decimos al Presidente Javier Milei que no basta con cerrar los números nacionales si eso significa dejar caer a las provincias y sus municipios", advirtió Martín Llaryora. Foto: Gobierno de Córdoba.

Y enfatizó: “No puede haber un plan económico sin un plan productivo que genere empleo y desarrollo".

“Desde el corazón federal de la Argentina, le decimos al Presidente que no basta con cerrar los números nacionales si eso significa dejar caer a las provincias y sus municipios. La Argentina, o sale toda entera o no va a salir adelante nunca”, sentenció Llaryora.

En el último tramo de su discurso, el Gobernador anunció una suba en las jubilaciones mínimas provinciales, dijo que hará "lo posible e imposible" para que la obra pública continúe en Córdoba y ratificó la continuidad de los distintos programas como el Programa Primer Paso (PPP), el Boleto Educativo Gratuito y el Paicor. También anunció la incorporación de 900 efectivos a la fuerza Policial y destacó la incorporación de 7.500 armas no letales en la lucha contra la inseguridad.