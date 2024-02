Martín Llaryora le advirtió a Javier Milei que sin plan productivo se vuelve a 2001

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, volvió a dejarle una advertencia a Javier Milei y le planteó que un plan fiscal sin un programa de desarrollo productivo termina en un 2001.

"Quiénes vivimos el 2001 sabemos que el 2001 empezó antes, en 1998, 99, 2000. Para algunos, la macro cerraba. Para otros, lo que cerraba era la fábrica, el campo, la pyme, el trabajo. No puede haber un plan fiscal sin un plan productivo; todo plan fiscal debe ser acompañado de un plan productivo", recalcó.

En el marco de la apertura de sesiones de la Legislatura provincial, el mandatario manifestó este jueves que para sacar a la Argentina de la actual situación "no basta con cerrar los números nacionales"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias. Foto: Télam

"La Argentina sale toda entera con el interior o no va a salir nunca. La tenemos que sacar completa, no basta con cerrar los números nacionales y que se caigan los sectores productivos, las provincias y los municipios", recalcó.

De todos modos, Llaryora expresó que desde el inicio de su gestión estableció "una relación correcta con el Gobierno nacional", con el objetivo de "construir un país mejor" a partir del "respeto mutuo, con diálogo franco y directo".

El jefe provincial también hizo alusión a la ley ómnibus y valoró el apoyo de los legisladores nacionales del espacio 'Hacemos Unidos por Córdoba' (HUxC) para acompañar el proyecto en el Congreso

"Nos comprometimos a no poner palos en las ruedas, pero también le vamos a decir no a las medidas que sean perjudiciales para los intereses de Córdoba y de los cordobeses", insistió el mandatario local.



En ese sentido reiteró que el Gobierno de Córdoba reitera la "defensa irrestricta a la actividad industrial, a nuestros sectores productivos, a la metal mecánica, a los rectores de las universidades, a los fondos educativos, a la cultura y el incentivo docente".



"No vamos a acompañar ningún plan que desgarre al tejido productivo y social del país, no estamos de acuerdo que para alcanzar la calma fiscal hay que llegar a la paz del cementerio", sentenció.