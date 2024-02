La llamativa frase de Kirchner que usó un diputado para apoyar la ley ómnibus

En medio de un caliente debate cargado de chicanas y acusaciones cruzadas, la Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles el tratamiento de la ley ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei. El único orador mendocino de la primera jornada de debate fue Álvaro Martínez, representante de La Unión Mendocina y aliado del oficialismo libertario, quien dio un particular discurso de respaldo a la iniciativa citando una frase del expresidente Néstor Kirchner.

“Esta ley representa un paso crucial al progreso, hacia la solución de la crisis que nos dejó el Gobierno anterior. Argentina está en terapia, así nos dejó el kirchnerismo. El presidente de la Nación ha sido siempre claro con el mensaje y con el rumbo que le quiere dar al país, también ha sido claro adónde no quiere que volvamos nunca más que es a los gobiernos populistas”, expresó Martínez durante su intervención en el Congreso.

El legislador mendocino proveniente del PRO es un hombre de confianza de Omar De Marchi e integra el monobloque de La Unión Mendocina y es aliado de La Libertad Avanza en el Congreso.

Martínez destacó que se aceptaron muchas modificaciones a la ley impulsada por el oficialismo pero “sin tocar el espíritu de la ley de cambio, de libertad, de orden”.

Durante su intervención el diputado cargó con dureza contra el kirchnerismo, aunque paradójicamente y a modo de chicana cerró su discurso citando una frase del expresidente Néstor Kirchner.

“El Congreso ha vuelto después de mucho tiempo a brindarle soluciones a los argentinos, ya no más soluciones a los amigos del poder como en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Esta ley también, y por eso muchos se ponen nerviosos, ataca la corrupción”, expresó.

Al mismo tiempo remarcó que “me llama la atención que el bloque mayoritario de la oposición, hoy devenidos en veedores de la ONU, se sorprendan con la inflación, por la desocupación y hablen de 'desastre social', siendo una fuerza política que ha gobernado los últimos años. Nos dejaron en los peores ránkings del mundo, pero sí liderábamos uno, el de la corrupción”.

A su vez remarcó que es necesaria la aprobación de la ley ómnibus para que Argentina “se reconstruya para salir de la decadencia y hay que ponerle un límite al Estado para que deje de entrometerse donde no tiene que estar”.

“Para terminar voy a leer una frase que tal vez a muchos les suene conocida: ‘Tengan en claro que cuando nos atacan, nos atacan no por las cosas que hicimos mal o las que no hicimos todavía. Nos atacan por las cosas que hicimos bien”. Claramente no es de mi autoría esta frase, tampoco es anónima, es de Néstor Carlos Kirchner”, disparó Martínez.

En referencia a esa cita concluyó diciendo que “hoy la bancada mayoritaria de la oposición está atacando a un gobierno por hacer las cosas bien”.