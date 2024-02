El kirchnerismo, durísimo contra Victoria Villarruel por el DNU: "Le reclamamos a la vicepresidenta que no cierre el Senado"

El interbloque del Frente de Todos (Unión por la Patria) en el Senado brindó una conferencia de prensa este jueves con el objetivo de manifestar su descontento ante la decisión de la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara, Victoria Villarruel, de no convocar a sesión especial -tal como habían solicitado desde el kirchnerismo- y así darle tratamiento al mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente, Javier Milei, para desregular la economía. Confirmaron que todas las semanas insistirán para sesionar.

"Le reclamamos a la vicepresidenta que no cierre el Senado", aseveró el jefe de bloque, José Mayans. "Queremos discutir de cara al pueblo argentino. No le tengan miedo al debate. No creemos que el método sea cerrar el Parlamento. Eso hace la dictadura...", deslizó en tono desafiante el senador formoseño.

Y, luego, agregó: "Creemos en el Estado de derecho, al democracia y el sistema republicano de Gobierno. Le pedimos a la vicepresidenta de la Nación, que es miembro del Ejecutivo y garantía de imparcialidad en el manejo de las acciones. Ella no es senadora. Tiene que generar las condiciones para que se produzca el debate".

Unión por la Patria aseguró que su estrategia será continuar pidiendo que se haga la convocatoria. "Vamos a volver a solicitar la sesión especial. La vicepresidenta no tiene facultades para cerrar el Parlamento. Necesitamos debatir un tema que es urgente para la República Argentina y que preocupa", dijo Mayans.

En ese mismo orden, la mendocina Anabel Fernández Sagasti subrayó: "La postura de nuestro bloque es volver a insistir todas las semanas hasta que logremos tener una sesión y darle tratamiento a este DNU que tiene en vilo a todos los argentinos. El DNU está produciendo efectos jurídicos. Por ejemplo, con la Ley de Alquileres. Estamos con inseguridad jurídica. Es una norma que a toda vista es inconstitucional". También acusó a Villarruel de incurrir en "incumplimiento de lo deberes de funcionario público".

uD83CuDFDB?• “Nuestra postura será de insistir e insistir hasta que la Vicepresidenta del @SenadoArgentina cumpla con la ley y convoque a Sesión Pública Especial para poder tratar el DNU 70/23 que tanto perjudica a los argentinos”

Interbloque Senadores y Senadoras de @unionxlapatria uD83DuDC47 pic.twitter.com/ByxCYfPuWi — Senadores de UxP (@Senadores_Todos) February 1, 2024

El 24 de enero, el bloque de senadores de Unión por la Patria solicitó a la Presidencia de la Cámara alta que convoque a una sesión especial para este 1 de febrero con el fin de tratar allí el mega DNU de desregulación del Estado que impulsa el oficialismo. El pedido fue realizado por las autoridades del bloque opositor a través de una nota especial dirigida a Villarruel, que lleva las

firmas de José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Sergio Leavy.

El peronismo, en su estrategia para frenar la ley ómnibus y el DNU, quiere que se convoque a esta sesión especial para el rechazo del decreto, aún a riesgo de no llegar al número de votos necesarios porque peronistas provinciales no quieren "quedar pegados" al ala K. El último viernes se dio por vencido el plazo de la Comisión Bicameral de trámite legislativo, que el oficialismo no conformó por diferencias con el kirchnerismo, y -a partir de ese momento- el Congreso puede tratar el DNU en ambas cámaras.

José Mayans explicó este jueves: "La ley establece que, vencido el plazo de los 10 días hábiles sin que haya tenido tratamiento en la comisión de trámite legislativo, ambas cámaras quedan habilitadas para darle ese tratamiento"

"Presentamos la lista de nuestro bloque. Nos correspondían cuatro miembros: Anabel Fernández Sagasti, Héctor Recalde, María González y Silvia Sapag. Ellos dijeron, por una decisión arbitraria, que a nosotros nos sacan un senador por comisión, lo cual es un tema a discutir después. Pero en trámite legislativo nos sacaron un legislador. No hicimos ningún tipo de cuestionamiento porque queríamos que funcione. De hecho, los senadores de nuestro bloque iban a estar presentes e íbamos a acompañar todos porque nunca tuvimos un DNU de esta envergadura. Queríamos hacer las audiencias públicas para poder darle tratamiento completo al DNU. Es tan abarcativo que deroga 79 leyes y afecta 300 más o menos", aportó.

"Queríamos que fueran transmitidas parar el país cada una de las audiencias y discutir título por título para hacer nuestros aportes. También que vengan los funcionarios responsables de este DNU y que le expliquen al pueblo argentino qué quieren hacer con cada cosa. Eso no pasó. No sé si no quieren el debate público o que los funcionarios informen. Sería necesario que vengan los funcionarios de cada área y que den explicaciones válidas de las cosas que están haciendo. El DNU está vigente y está creando consecuencias. Ya hay un fallo que declara inconstitucional la parte laboral. Ese solo hecho hace que nosotros no podamos aceptar el DNU porque la Justicia lo declara inconstitucional. Aparte hay otros temas de preocupación, como la reforma del Estado, donde se busca privatizar más de 40 empresas estatales", concluyó.