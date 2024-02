Agenda caliente: Javier Milei evalúa convocar a los gobernadores

El Gobierno está evaluando convocar a los gobernadores de las provincias en pos comenzar a discutir el paquete fiscal. Fuentes cercanas a un gobernador indican que la reunión se daría la semana que viene. El objetivo es la revisión del desarrollo de las cuestiones fiscales que quedaron fuera de la ley ómnibus.

La reunión se está terminando de confirmar ahora mismo, durante la reunión matutina de Gabinete. Aún se desconoce si la cumbre se dará con los 23 gobernadores, o si solamente participarán los funcionarios provinciales con los que Javier Milei está trabajando para facilitar la salida de la ley ómnibus.

"Hoy va a haber un hecho importante, tengo la información de que el Poder Ejecutivo lo va a anunciar a las 11 de la mañana y es una posible convocatoria a los gobernadores", anticipó Miguel Ángel Pichetto en conversaciones radiales.

La reunión sería confirmada por Manuel Adorni durante su conferencia de prensa, que casualmente es al mismo horario que Pichetto dijo que se confirmaría la convocatoria. En la misma comentará detalles de la reunión. Por otro lado, esta no sería la primera reunión con gobernadores que Javier Milei realizaría. Un tiempo después de asumir la presidencia, se reunió con los funcionarios provinciales para presentar sus propuestas y futuro del país.

Miguel Ángel Pichetto comentó sobre la cumbre con gobernadores

Los gobernadores que participarían son todos los de Juntos por el Cambio, sumados a Alberto Weretilneck, de Río Negro; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; y Hugo Passalacqua, de Misiones. Los nombres peronistas que suenan son Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil de Catamarca. Adorni confirmará la participación de los gobernadores opositores.

Con la presencia de todos los ministros, el presidente, más el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi el gabinete completo define las aristas de la cumbre.

Este jueves a las 12, instantes posteriores al anuncio de Adorni, el Congreso retomará la sesión en Diputados de cara a la aprobación o rechazo de la ley ómnibus. Uno de los temas que más caliente está en estos momentos, es la coparticipación del impuesto PAIS, cuestión que los gobernadores de Juntos por el Cambio le habían solicitado a Nación.

Manuel Adorni confirmaría la reunión durante su conferencia de prensa

"Yo hablé con Francos. Y jamás se planteó participar en el impuesto País, no existió nunca en la discusión. No estuvo jamás sobre la mesa discutir la coparticipación del impuesto país, porque precisamente se quitó el capítulo fiscal y los temas económicos no son parte de la discusión", había señalado Manuel Adorni en otra oportunidad.