La última decisión de Axel Kicillof para salvar a Aerolíneas Argentinas

En medio de las tensiones con Aerolíneas Argentinas, entidad que el presidente Javier Milei pretende privatizar, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que comprará sus acciones e invitará a otras provincias a participar del paquete a fin de que la empresa no sea vendida.

Durante una conferencia de prensa en La Plata, este lunes el mandatario bonaerense anunció: “La provincia de Buenos Aires no va a permitir la venta de Aerolíneas. Es un instrumento central para el desarrollo, la conectividad. No es que nadie quiere Aerolíneas, la Provincia sí la quiere”.

"Dicen que nadie la quiere. Me parece que es importante marcar en términos del anuncio de hoy, que depende por supuesto de la voluntad del Gobierno. Si el Gobierno quiere liquidar, quiere vaciar, quiere cerrar, quiere vender a una empresa extranjera o un grupo amigo Aerolíneas Argentinas, la provincia de Buenos Aires no lo va a permitir", agregó Kicillof, diciendo que la empresa es un instrumento "central para la conectividad" del país.

Video: el anuncio de Kicillof

"El gobierno nacional ha amenazado con venderla, disolverla, llevarla a la quiebra. Si la Nación plantea venta de paquete accionario o tranferencia a trabajadores o declararla en quiebra o disolverla, nosotros lo vamos a impedir, en la medida de lo posible”, expresó este lunes.

Kicillof aseguró que Aerolíneas es "un instrumento central para la conectividad de Argentina, para el desarrollo, para la equidad territorial, una fuente de ingresos y bienestar. Es inconmensurable". De este modo, opinó que Nación debería "abandonar" la idea de privatizarla ya que, además, los beneficios económicos para la provincia resultan en 2.665 millones de dólares sin impuestos.

“Ante la imposibilidad que tiene el gobierno nacional de gestionar nada queremos que se deje de mentir. No nos podemos dar el lujo para que liquide venda o mal venda a Aerolíneas. Si el Gobierno plantea liquidarla, que sepa que el gobierno de la Provincia la va a sostener. Aerolíneas no se vende: hay 21 destinos del interior a los que solo viaja la línea de bandera. Destinos a los que llama no rentables”, precisó.

Cabe destacar que el pasado 7 de diciembre se cumplió un nuevo aniversario de la empresa, habiéndose creado en 1950.