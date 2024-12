Cobos también responsabilizó a Cornejo por el estado de la ruta 7

Otro fin de semana lleno de graves accidentes en la Ruta Nacional 7. El sábado por la mañana un camión Scania aplastó a un Peugeot 207. El conductor del camión falleció en el acto mientras que las personas que iban en el auto, entre ellas tres menores de edad, fueron trasladadas a distintos hospitales. También hubo otro choque a primeras horas de este domingo, esta vez entre dos autos que colisionaron con un camión por una maniobra imprudente.

Los hechos han aumentado la preocupación por el estado actual de la Ruta 7, que no tiene posibilidades de mejorar en el tiempo cercano porque se trata de una vía nacional. Y el Gobierno, a principios de este año, paralizó completamente las obras públicas del país, medida que ha dejado a las provincias con la responsabilidad de hacerse cargo si lo consideran necesario. Julio Cobos, diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), comentó la situación en MDZ Radio y exigió medidas de la provincia.

Así quedó el camión que volcó el sábado. Foto: Ministerio de Seguridad

El estado deplorable de la Ruta 7

Transitar por la Ruta 7 es cada vez más peligroso. El deterioro en el pavimento es palpable, con pozos que se cuentan por centenas a lo largo de varios tramos de la vía. Además, las maniobras de los conductores muchas veces no ayudan, con adelantos indebidos o excesos de velocidad. Por la paralización de la obra pública, nada de esto no tiene perspectivas de mejorar, ya que la Ruta 7 estaría a cargo del Gobierno nacional.

Sin embargo, "a la larga el problema es del gobernador", comentó Cobos. "La gente no distingue si la obra es de la provincia o Nación". En ese sentido, el diputado cree que Alfredo Cornejo "tiene que tomar el toro por las astas" y solucionar el problema.

El diputado reclamando en X al Gobierno nacional.

"A Cornejo no le queda otro camino que plantear un convenio con Nación", destacó. La propuesta de Cobos es la siguiente: "Que Cornejo licite la Ruta 7. Es el Gobierno el que tiene que hacer una licitación, preparar los pliegos y habilitar que se encargue el sector privado de las obras". Esta opción obviamente se ha barajado en el Gobierno provincial, y Cornejo dijo este fin de semana que las empresas privadas solo estarían dispuestas a hacer el mantenimiento de las rutas, y no las inversiones que son necesarias para mejorarlas.

"Tiene sentido. Se puede hacer, pero el coste del peaje se iría altísimo porque tendría que amortizar el mantenimiento y también la reconstrucción. Esa es la verdad", reconoció. El problema de la Ruta 7 es que está llegando a costarle al Estado un "valor residual: Esto pasa cuando es más caro conservar la ruta que hacerla de nuevo. No sirve conservarla. Hay partes que hay que demolerlas y reconstruir".

¿Pero cómo lograr algo así? El Gobierno nacional no está dispuesto a hacerlo y la provincia tendría que hacer una inversión enorme. "Los fondos de Portezuelo del Viento están ahí", deslizó Cobos. "Yo creo que por lo menos la provincia tiene que dividirlo en tramos y hacer las obras en sistema público-privado".

Para el diputado, el gran problema es que "yo veo poco y nada de mantenimiento en las rutas". Además, "ni siquiera están cobrando el peaje para el túnel. Es una desidia. Hay una falta de gestión para un Gobierno al que le ha costado, no por nada ha cambiado 100 funcionarios en menos de un año". Por último "el tema es que todavía no tenemos Presupuesto. No va a haber", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: