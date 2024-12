Las expectativas por las sesiones extraordinarias en el Congreso están por el piso

El anuncio de Manuel Adorni de que el Gobierno nacional iba a convocar a sesiones extraordinarias no hizo más que echar por tierra cualquier posibilidad de que el Congreso de la Nación sesione en el período que marcó el vocero: del 5 al 27 de diciembre. Sin Ficha Limpia ni Presupuesto 2025, los distintos bloques aliados no ven demasiado margen para acordar con el Gobierno y bajar al recinto.

El anuncio se publicó como un texto escrito en la cuenta de X de Manuel Adorni. Tampoco se sabe cuándo se va a firmar efectivamente el decreto con la convocatoria formal. "Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente: reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, Ley antimafia, viajes del presidente y reforma de los fueros de la política", indicó el vocero en su mensaje.

El mensaje de Adorni agarró descolocado a más de uno de los bloques, que se vieron sorprendidos con que no estuviera Ficha Limpia. "Si querían negar que había un plan con el kirchnerismo para no tratar este tema, están haciendo todo lo contrario", deslizó a MDZ un diputado nacional que apoya el proyecto del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica, pero que no va a ceder frente al Gobierno si no hay Presupuesto 2025.

Una vez más se pone sobre la mesa la teoría conspirativa de que, en verdad, la Casa Rosada no quiere que haya sesiones y que se conforma con mostrar que el Congreso no quiere trabajar, un "nosotros versus ellos". El tiempo le terminó dando la razón a los que plantearon la misma lógica con el Presupuesto 2025, que finalmente quedó bajo tierra, y ni siquiera se prevé tratarlo en extraordinarias.

"Si no hay discusión por el presupuesto ni por Ficha Limpia, va a ser muy difícil que los bloques quieran dar quórum para tratar la Ley Antimafia o de Juicio por Ausencia", analizó una fuente parlamentaria que insiste con que el Gobierno debe negociar el temario para tener éxito en la convocatoria.

La eliminación de las PASO abre la ventana de posibilidades

Distinta es la situación con la reforma política que incluye la eliminación de las PASO, un eje que divide aguas en los distintos bloques y que marca una línea de división entre los oficialismos y las oposiciones provinciales. En la mayoría de los distritos, los partidos que gobiernan aceptan la eliminación de la elección primaria y obligatoria para que nadie desafíe su poder, mientras que los partidos de la oposición defienden la PASO como una herramienta para debilitar a los gobernantes y construir una fuerza más sólida.

Sin embargo, el bloque oficialista y sus aliados no tienen una posición unificada respecto a este tema. Por ejemplo, el bloque que preside Cristian Ritondo defiende el mecanismo de la PASO abierta, pero no defiende que sea obligatoria.

Sin embargo, el puñado de diputados que responden a Patricia Bullrich está dispuesto a votar por la eliminación directa si es lo que el Gobierno propone para que se debata en el Congreso, según dijo uno de estos legisladores a este medio.

Kueider en centro de la polémica del Senado

El kirchnerismo, por su parte, pretende abrir el recinto el próximo jueves para tratar el proyecto de resolución en el que se expulsa a Edgardo Kueider, el legislador que fue detenido en Paraguay con 200 mil dólares. En el peronismo saben que no tendrán los votos suficientes para avanzar.

Sin embargo, apelan al "principio de revelación", es término que trajo nuevamente a la política La Libertad Avanza, para dejar expuestos a los que quieren proteger al senador por Entre Ríos. Lo cierto es que si Kueider pierde su banca, el oficialismo pierde uno de los legisladores dialoguistas y en su lugar asumiría Stefanía Cora, una dirigente de La Cámpora y actual diputada provincial en Entre Ríos. Así, Unión por la Patria pasaría a tener una banca más, mientras que el peronismo que acuerda con Javier Milei tendría una menos.