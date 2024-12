Así fue el momento en el que Eduardo Belliboni agredió al youtuber libertario Fran Fijap

El dirigente sindical Eduardo Belliboni intentó agredir al militante libertario Fran Fijap durante la grabación de un programa de streaming que se dará a conocer este viernes en Border y, la periodista María Julia Oliván, quedó en medio de los forcejeos.

Horas después de Fijap viralizara unas capturas de pantalla apareció el video donde se puede ver al sindicalista mientras se levanta de su silla e intenta tomar del brazo al libertario. Oliván que busca evitar la pelea, aleja la cara de ambos y pone su cuerpo entre los dos.

"A mi no me digas boludo porque me levanto y te doy un sopapo", expresó Eduardo Belliboni ante la falta de respeto de Fran Fijap. Acto seguido se levantó de su silla y fue directamente a increparlo.

El video de la pelea entre Belliboni y Fran Fijap

"Che, paren loco", dijo la periodista María Julia Oliván, quien tuvo que poner el cuerpo para que la gresca no pasara a mayores.

En sus redes sociales, Fran Fijap escribió: “URGENTE: GRAVÍSIMO. BELLIBONI intentó ASESINARME. Queda demostrado lo que son esta LACRA INMUNDA. No solo me pegó a mi, también a María Julia Oliván".

Así lo denunciaba Fijap en las redes