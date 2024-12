Sujarchuk exige salir del peronismo vintage y se pone primero para renovarlo

Ariel Sujarchuk ya tiene su policía municipal en marcha. Esa que le valió un fortísimo debate con las autoridades de la Provincia de Buenos Aires que no creen en un sistema que complemente al que maneja La Bonaerense casi con exclusividad. También ya compró armas no letales para ser utilizadas en situaciones de baja o mediana complejidad pero siempre insiste que lo que la política cree que está por venir “ya está acá. El futuro es ahora”.

Por eso se entusiasma y se enoja porque sus colegas, intendentes y dirigentes políticos “no ven” que “estamos en el mismo proceso de la revolución industrial. Ahora la revolución es digital. El mundo cambió y cambia permanentemente. Y tenemos que adecuarnos y montarnos sobre esos cambios culturales, laborales y sociales que traen las nuevas tecnologías”.

El intendente se expresa con la misma contundencia cuando se refiere a las discusiones intestinas que atraviesa el peronismo kirchnerista que él integra, en la que exige que antes de discutir por si Cristina sí o Cristina no se deje bien en claro qué modelo se seguirá al momento de discutir el proyecto y los ejecutores de ese nuevo modelo, que Axel Kicillof graficó como una “nueva canción”.

Pepe Mujica dijo ¡Cómo le gusta el pastel a Cristina, por qué no lo larga!

Silencio…

¿Por qué creés que pasa? ¿Le gusta tanto el pastel? ¿Hasta cuándo debe seguir con su centralidad?

Hasta que aparezca alguien con un liderazgo de tal magnitud que pueda construir el post cristinismo.

¿Nadie puede empezar solo?

Un movimiento colectivo se construye con un conjunto de personas y necesitan un líder. El movimiento nacional necesita nuevos liderazgos.

¿Ves predisposición a armar nuevos liderazgos?

Veo muchas personas que creen que debe haber nuevos liderazgos pero muy pocas animándose. Y hasta que no nos animemos...

¿Cómo se compone esa nueva canción que propuso en su momento Axel Kicillof?

Yo todavía no la escuché. Es como si yo te dijera de venir a casa a escuchar música pero no te digo qué tipo de música. Si a mí me gusta el tango, el floklore o el rock, es difícil encontrar otra melodía que seduzca.

¿Se puede inventar o crear nuevas canciones o ritmos con reelecciones indefinidas para intendentes?

No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si bien tengo mis dudas con las re re, he visto que a nivel local, si la gente no conoce, es difícil que vote a alguien. Y no tiene que ver con el sistema de reelecciones indefinidas tampoco, porque casi todos los actuales intendentes le ganamos a dirigentes que venían muchos años gobernando anteriormente.

¿Crees en ficha limpia?

Sí, pero si es solo para impedir la reelección de Cristina, no sirve. Y creo en ficha limpia siempre y cuando haya una justicia limpia y no con las dudas que todos tenemos. https://www.mdzol.com/politica/2024/9/18/un-intendente-peronista-pide-una-renovacion-iniciar-otra-revolucion-1152237.html Una pelea que deja a todo el peronismo K fuera de foco

¿Creés que CFK será candidata en 2025?

No tengo idea si Cristina será candidata

Si te proponen competir contra Cristina, ¿lo harías?

Si ella lleva una propuesta distinta a la mía, sí lo haría.

¿Ve espacio para eso?

Los dirigentes que tenemos responsabilidades institucionales tenemos que esforzarnos para salir de un peronismo vintage que se la pasa discutiendo una interna carente de contenido. El problema de esta interna no es que estamos discutiendo por ideas o personas sino por quién utiliza la birome, que como ya dije, cada vez tiene menos tinta.

Lo que nadie me explica es si cómo se utilizaba la birome en este sector ahora, por un simple cambio, también se modifica la manera de usarla. Tenemos que hacer un cambio metodológico urgente y empezar a hablar únicamente de los problemas de la gente. Seguridad, trabajo, Tecnología, Economía, Innovación digital, los nuevos trabajos, la metamorfosis del campo laboral y ahí tiene que estar el peronismo y el sindicalismo peronista, para proteger a los trabajadores del futuro y reinsertar a los oficios que van camino a desaparecer. Tenemos que representar a los robots si es necesario”!.

LA NUEVA ETAPA SOCIAL CON LA LLEGADA DE LA IA

¿Cómo concibe la complementación entre las nuevas tecnologías con la seguridad?

En Seguridad, es imprescindible saber complementar la tecnología y la inteligencia artificial a la materia. No alcanzan los operadores para controlar las 2000 cámaras que tenemos hoy y mucho menos las 4000 que tendremos dentro de pocos años. Entonces, la inteligencia artificial nos ayudará a detectar aquellas actitudes y situaciones que no son normales o atípicas. En ese momento salta una alarma sobre esa cámara y esa acción que quizás no pudo ser vista por nuestro operador humano. Lo mismo sucede con un vehículo que se prófuga, con uno o dos elementos el resto de las cámaras detectan la traza de su recorrido.

La inteligencia artificial y el conocimiento digital promueven nuevos esquemas laborales, como usted lo explica. ¿Pero cómo se integran a los jóvenes desde un sistema municipal?

Con Educación. Las ciudades del futuro serán todas Inteligentes, es cuestión de tiempo y de plata. Por lo tanto tenemos que formar ciudadanos que puedan manejar y vivir con esta nueva inteligencia artificial. Hoy desde nuestro teléfono, en Escobar, podes sacar el turno para la licencia de conducir, realizar una consulta médica, sacar un turno para nuestros servicios de salud, saber dónde hay espacio para estacionar… Yo vengo del peronismo y creo en el Estado presente

¿Por qué lo dice? ¿Se está yendo?

Estaba preparado para una pregunta mejor… Esa chicana… Yo quiero contribuir, construir el peronismo del futuro. Hoy tenemos todo en nuestro celular. El Estado presente, entonces, lo tenemos guardado en nuestro bolsillo, a mano para ser usado en cualquier momento. Más presente que nunca, en tu casa, en tu cartera, ¡en el “tujes”! No nos quedemos mirando el pasado y nos quedemos sin entender el futuro.

Queremos un Estado presente, pero con las nuevas herramientas que nos permite estar en la palma de la mano de cada ciudadano argentino.

El excesivo uso de la palabra “derechos” sin que hubiera un correlato con las soluciones a los problemas de la gente provocó la llegada del actual Gobierno?

Si, probablemente. Eva Perón decía que cuando nacía una necesidad, nacía un derecho. Pero en un momento determinado se empezaron a crear derechos que nadie necesitaba y con eso se cambió el paradigma de Evita. Y el peronismo que siempre representó a las mayorías le puso tanto foco a las minorías que se olvidó representar el sentido de las grandes mayorías.