Luis Juez explotó contra Kueider: "Es un delincuente y tiene que pagar"

Sigue el escándalo por Edgardo Kueider. El senador fue detenido en Paraguay con 200.000 dólares no declarados y más dinero en pesos y guaraníes. El funcionario apoyó la Ley Bases y todas las medidas que siguieron impulsadas por el oficialismo a pesar de identificarse con el peronismo.

Ahora el bloque kirchnerista avanza con su expulsión de la Cámara mientras todo el resto del arco político mira atentamente qué pasará con el caso. Luis Juez, senador cordobés del PRO, condenó a Edgardo Kueider en MDZ Radio.

Edgardo Kueider, el senador detenido en Paraguay. Foto: @EdgardoKueider

La condena a Kueider

Juez dijo que "la conducta de Kueider es irregular, ilegal e irracional que merece una sanción penal de la justicia paraguaya y después tendremos que tomar nosotros la decisión administrativa para ver qué pasa", insinuando una eventual desafuero del Poder Legislativo.

"Es un delincuente y tiene que rendir cuentas como corresponde. ¿Cómo puede ser que a un tipo se le ocurra pasar con 200 mil dólares en un país que no es el suyo", explotó Juez. Sobre el desafuero de Kueider, el senador dijo que "yo soy de los que creen que contra la corrupción hay que ir a fondo".

La Cámara de Senadores de la Nación. Foto: NA

Además, cruzó a las grandes figuras del peronismo: "No hay términos medios. Y que después aparezcan tipos como Cristina y para reaccionar con una vehemencia que no tuvo durante la gestión de su marido ni la de ella ni la de Alberto, condenando la corrupción... bueno, son actos de oportunista: Los oportunistas están en todos lados", destacó.

La noticia de Kueider disparó muchas críticas contra todos los funcionarios en general. Al respecto, Juez dijo que si la gente "empieza a creer que Kueider votó como votó en la Ley Bases porque le pagaron, van a pensar que todos los senadores somos unos corruptos. Y eso no es así. Nos lastima enormemente", confesó. En ese sentido "yo no me voy a hacer cargo de la corrupción de otros".

Por último, el senador agregó que "yo siempre estoy dispuesto a hablar y levantar el teléfono. Los que tienen poder siempre se amparan en el silencio", concluyó.

