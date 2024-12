Qué dijo Edgardo Kueider sobre los 200 mil dólares sin declarar que quiso entrar a Paraguay

El senador justicialista por Unidad Federal, Edgardo Kueider, fue detenido en Paraguay , en un control de rutina en el puente internacional de La Amistad que une Paraguay con Brasil, personal de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) encontró en su auto más de 200 mil dólares sin declarar.

En su declaración ante la prensa, el senador dijo: "Ese dinero no era mío", al tiempo que se declaró inocente. "No tengo que justificar nada, no era mío el dinero. Le voy a dar mi versión al fiscal de turno para manifestarle mi total inocencia", agregó.

Así llegaba Edgardo Kueider al centro de detención

Se trata de la única expresión pública que realizó Edgardo Kueider tras el hecho, y lo hizo en el ingreso a la unidad especializada a cargo de la investigación.

Desde su vocería oficial todavía no se expresaron al respecto. Solo hubo un comunicado del bloque Las Provincias Unidas, espacio que integra Edgardo Kueider.

En el texto, sus integrantes se despegaron de la detención del legislador y manifestaron que la Justicia debe resolver el caso. .

"Ante la situación de público conocimiento respecto de Kueider, manifestamos nuestra firme voluntad a favor de que la Justicia investigue los hechos hasta el esclarecimiento", expresó la bancada en el breve documento.

Y reafirmó su postura respecto de que "todos los funcionarios públicos de los poderes del Estado" están "obligados a someternos a la Justicia cuando lo requiera".