El convenio que firmó Alfredo Cornejo con un funcionario de Javier Milei

El gobernador Alfredo Cornejo y el ahora ex secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Pazo, firmaron un acuerdo que -detallaron desde el Gobierno- permitirá destinar recursos al fortalecimiento de la infraestructura hídrica provincial. La rúbrica se dio poco antes de que la administración nacional decidiera cambiar de funciones a Pazo, que pasará a ser secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería.

En lo que respecta al convenio entre Mendoza y Nación -establecido tras la realización de la Cumbre de Minería Sostenible 2024-, gran parte de los fondos proviene del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y otro porcentaje es de inversión provincial. El objetivo principal es la ejecución del proyecto de sistemas agroalimentarios climáticamente inteligentes e inclusivos.

La inversión total asciende a US$ 28.413.694, de los cuales US$ 19.889.586 serán aportados por el BIRF, mientras que US$ 8.524.108 serán cubiertos mediante fondos provinciales.

A través de este acuerdo, Mendoza recibirá el financiamiento para dos subproyectos para mejorar la infraestructura de riego en la Provincia. "De esta manera, se promueve el uso más eficiente del agua y la sostenibilidad del sector agroalimentario", aseveran desde el Gobierno.

Subproyectos incluidos

Modernización del Sistema de Riego Luján Oeste – 1ª Etapa

Inversión total: US$ 16.159.096,52.

Aporte del BIRF: US$ 11.311.367,56.

Aporte provincial: US$ 4.847.728,96.

Plazo de ejecución: 18 meses.

Entidad ejecutora: Departamento General de Irrigación (DGI).

Sistema Yaucha: Presurización Rama Dumas – 1ª Etapa

Inversión total: US$ 12.254.598.

Aporte del BIRF: US$ 8.578.218,60.

Aporte provincial: US$ 3.676.379,40.

Plazo de ejecución: 24 meses.

Entidad ejecutora: Departamento General de Irrigación (DGI).

El cambio de función de Pazo

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este miércoles que el secretario de Coordinación de Producción, Juan Pazo, dejará el cargo para ocupar un lugar dentro de la Cancillería.

De acuerdo a la explicación del titular del Palacio de Hacienda, el enroque tiene que ver con un acuerdo alcanzado con el canciller Gerardo Werthein.

"Les informo que Juan Pazo, secretario de Coordinación de Producción, pasará a trabajar con Gerardo Werthein en la Cancillería, como Secretario de Relaciones Económicas Internacionales", afirmó Caputo.

En sus redes sociales, el ministro de Economía sostuvo que el objetivo del cambio "es trabajar de manera conjunta con la Cancillería, sobre todo en lo relacionado con el comercio y la apertura de nuevos mercados y socios estratégicos para el país".

Para el gobierno del presidente Javier Milei, "es clave para que esta tarea sea más efectiva" la buena coordinación entre ambas carteras, tarea que ahora quedará a cargo de Pazo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Les informo que Juan Pazo, Secretario de Coordinación de Producción, pasará a trabajar con Gerardo Werthein en la Cancillería, como Secretario de Relaciones Económicas Internacionales.

El objetivo de este cambio es trabajar de manera conjunta con la Cancillería, sobre todo en lo… pic.twitter.com/JkdUhOOR26 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 4, 2024

En tanto, los cambios también alcanzaron a Pablo Lavigne, quien dejará la Secretaría de Industria y Comercio para ocupar la Secretaría de Coordinación de Producción que hasta este miércoles tenía a su cargo Pazo. "Pablo estaba realizando una tarea extraordinaria en la Secretaría de Industria y Comercio, y tendrá ahora una mayor responsabilidad teniendo que coordinar las diferentes áreas del sector", expresó Caputo. En tanto, informó que el reemplazante de Lavigne será Esteban Marzorati, quien hasta el momento se desempeñaba en el cargo de subsecretario de Comercio Exterior.

Alfredo Cornejo señaló al respecto en sus redes: "Quiero felicitar a Juan Pazo por su designación como secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería de nuestro país. Su experiencia y conocimientos serán fundamentales para encarar los desafíos que Argentina enfrenta hoy. Confío en que será una pieza clave para posicionar nuestros productos en los mercados internacionales y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para el país".